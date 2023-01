Si fa chiarezza sulle condizioni di Antonino Spinalbese, fuori dal GF Vip per un’operazione di routine. Il vippone sta bene e presto tornerà nella casa di Cinecittà. Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini si è collegato con l’ex di Belen che ha detto: “Io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie“. “Gli accertamenti stanno andando per il meglio e presto tornerai nella Casa“, ha confessato poi il padrone di casa. “Certo, non mollo”.

E ancora: “La notte di San Silvestro? In realtà ho visto i fuochi d’artificio dalla stanza ed è stata un’esperienza fantastica, sono stato benissimo. Dopo 105 giorni in quella Casa!“, ha poi raccontato il concorrente del GF Vip che a breve tornerà in casa. Per alcuni istanti si era pensato al peggio per Antonino. Il motivo è in una notizia data da Novella 2000 circa un suo peggioramento in sala operatoria. La testata aveva scritto a riguardo: “Ecco che quindi, che sempre sul web, si parla del fatto che Antonino Spinalbese potrebbe non rientrare in Casa e quindi ritirarsi dal gioco.

GF Vip 7, si fa chiarezza sulle condizioni di Antonino Spinalbese

Il motivo sarebbe proprio l’intervento chirurgico, o meglio l’esito di questa operazione. Non dovrebbe essere niente di grosso, si tratta di un intervento non invasivo che di norma ha un tempo di guarigione breve. Però, in base a come andrà il tutto e a quello che dovrà fare nella fase post-operatoria, pare che si possa valutare il rientro o meno nel reality”.

Di tutt’altra pasta invece la vicenda di Patrizia Rossetti che ha ufficialmente abbandonato il gioco. Si tratta di un ritiro del quale nessuno sapeva nulla, a parte gli autori del programma stesso. Sembra che super Patty non stia bene affatto: un disturbo che la segue da circa due settimane e che non la lascia in pace neanche un istante.

È lei stessa a raccontare tutto: “Non lo vorrei abbandonare il gioco e non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono quindici giorni in cui non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, delle gambe. Ho fatto degli analisi ma non c’è niente di strano. Sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid. E mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa”.

