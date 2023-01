La notizia certa è che Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del GF Vip 7. Il reality lo ha comunicato sulle sue pagine social con una nota stringata: “Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici”. Ha abbandonato la casa la sera del 31 dicembre prima che scoccasse la mezzanotte e subito dopo sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sui motivi del momentaneo abbandono.

C’è chi pensa che abbia avuto la possibilità di rivedere la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con l’ex Belen Rodriguez. Da tempo l’hair stylist lamenta la nostalgia della figlia a cui è legatissimo. Insomma un modo per rivederla in occasione del Capodanno e poi fare rientro in casa. Tuttavia si tratta di una ricostruzione che regge poco dal momento che i concorrenti del GF Vip non possono avere contatti con l’esterno che metterebbe Spinalbese in una condizione speciale rispetto al resto dei vipponi.

GF Vip, Antonino Spinalbese non ha visto la figlia Luna Marì

Le ragioni dell’uscita di Antonino Spinalbese sono legate alle sue condizioni di salute. Lui stesso ha più volte detto di avere problemi al pancreas: “Ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da sé stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, aveva spiegato il vippone in una delle tante chiacchierate in casa.

E a testimonianza del fatto che Antonino Spinalbese non abbia visto la figlia ci ha pensato proprio Belen Rodriguez. La showgirl ha postato sui social del Capodanno trascorso nella villa di Stefano De Martino a Marechiaro (Napoli). In questo modo Belen ha offerto un assist al suo ex dimostrando che il vippone non ha visto la figlia: infatti Luna Marì, come si vede dalle immagini, è in braccio alla mamma. Dunque la piccola non era a Roma per trascorrere il Capodanno con papà Antonino, ma era a Napoli con mamma Belen.

Le cause dell’uscita di Antonino Spinalbese sono quindi da ricercare nei suoi problemi di salute. Soffre di una malattia autoimmune al pancreas che lo obbliga a una serie di controlli che non sono stati sospesi durante la sua permanenza al GF Vip. E pertanto deve sottoporsi ad accertamenti medici. Una versione che appare veritiera e che fa rima con quanto sostenuto sui social da Alessandro Rosica, noto come Investigatore social, che ha scritto: non ha visto la figlia in alcun modo non può avere contatti con amici e familiari. Ha solo sentito telefonicamente persone vicine a lui. Antonino rientrerà presto nella casa del GF Vip”.