GF Vip 7, un altro concorrente lascia la casa più spiata d’Italia. Dopo l’addio di Luca Salatino, esce un altro concorrente. La comunicazione ufficiale è stata diffusa direttamente sulla pagina social del programma Mediaset. Ma i motivi potrebbero richiedere solo un suo allontanamento momentaneo dal gioco.

Antonino Spinalbese lascia il GF Vip. Non avrebbe festeggiato il Capodanno insieme ai compagni di gioco, l’ex di Belen ha dovuto fare i conti con una situazione delicata che ha richiesto il suo allontanamento momentaneo dal reality show di Alfonso Signorini. E i fan del programma hanno potuto apprendere la notizia attraverso la comunicazione ufficiale della trasmissione.

Antonino Spinalbese lascia il GF Vip. Il comunicato ufficiale del programma

“Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici”. Dunque a fare prendere la decisione sarebbero stati ben precisi motivi di salute che i gieffino dovrà necessariamente risolvere. E volendo entrare nel dettaglio della notizia, da alcune indiscrezioni pare che il gieffino avrebbe sofferto negli ultimi giorni di cisti, problema che non esclude del tutto la possibilità di sottoporsi a un’operazione chirurgica nei prossimi giorni. (“Tratti male le donne”. GF Vip 7, l’accusa ad Antonino e scoppia la lite nella casa).

Nonostante il motivo delicato che avrebbe richiesto l’uscita momentanea dal reality, non sono di certo mancate alcune osservazioni degli haters che nel corso della permanenza in casa GF di Spinalbese non hanno fatto altro che criticare atteggiamenti e uscite infelici. Resta il fatto, però, che sarebbe stato il gieffino in persona a comunicare di soffrire di una malattia autoimmune.

Infatti stando alle parole di Antonino Spinalbese, alcuni esami specifici avrebbero fatto emergere qualche problema: “Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da se stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, aveva dichiarato.