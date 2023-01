GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha lasciato nelle ore scorse la Casa di Cinecittà; una decisione motivata dalla produzione con un post: “Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici”, secondo indiscrezioni però il motivo sarebbe un altro. Sui social i suoi fan sono più dei detrattori. Scrive un’utente sulla pagina social ufficiale del GF Vip: “È da giorni che aveva male all’apparato digerente (stomaco, fegato, ecc…)”.



E ancora: “Dolori dovuti al mal funzionamento del suo pancreas, che da anni ormai gli crea problemi (parole sue eh). Speriamo possa rimettersi subito e rientrare al più presto”. E ancora: “Siete solamente dei vigliacchi a scrivere cose negative difronte a problemi di salute, lì dentro Antonino fa le scarpe a tutte. Sono una massa di falsi e moralisti e senza etica. Antonino è uno dei pochi a combattere. Poi se volete prendere come esempio Oriana e qualche altro che gli va appresso fate pure”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese è uscito per vedere Luna Marì?



Dei suoi problemi fisici Antonino non aveva mai fatto mistero. “Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da sé stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, aveva dichiarato.



Sui problemi fisici nessuno dubbio ma secondo Amedeo Vanza i motivi dell’addio temporaneo sarebbero anche riconducibili ad eventi di altra natura. Spiega l’esperto di gossip come la causa sarebbe da ricercarsi anche nella ragione di voler trascorrere del tempo assieme alla sua bambina. “Antonino sarebbe uscito dalla casa per stare con la figlia Luna Marì”, è questo il retroscena riportato sui social da Amedeo Venza.



Ma non è così secondo Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, che ha condiviso una storia cercando di spiegare meglio, smentendo clamorosamente Vanza: “Antonino non ha visto la figlia in alcun modo non può avere contatti con amici e familiari. Ha solo sentito telefonicamente persone vicine a lui. Antonino rientrerà presto nella casa del Gf Vip”.