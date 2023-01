Brutta notizia per i fan del GF Vip 7: Patrizia Rossetti ha abbandonato il gioco. Si tratta di un ritiro del quale nessuno sapeva nulla, a parte gli autori del programma stesso. Sembra che super Patty non stia bene affatto: un disturbo che la segue da circa due settimane e che non la lascia in pace neanche un istante. È lei stessa a raccontare tutto: “Non lo vorrei abbandonare il gioco e non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono quindici giorni in cui non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, delle gambe”.

E ancora Patty: “Ho fatto degli analisi ma non c’è niente di strano. Sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid. E mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa. Né attiva nel corpo, né attiva nella mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia. Ho dolore alle gambe, alle caviglie. Sono due o tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizioni, se sto ferma sento dolore, se mi muovo anche. Ho fatto degli analisi, non c’è niente di strano però”.

GF Vip 7: Patrizia Rossetti ha abbandonato il gioco

Alfonso Signorini, avvisato dagli autori poco prima della diretta, ha confessato alla donna: “Patrizia, se hai un problema di disagio o di salute io faccio un passo indietro e rispetto la tua decisione, anche se sei una grandissima concorrente. Sei arrivata fino a questo punto, sono passati 105 giorni. Pensaci”.

“Altrimenti facciamo un passo indietro tutti, se tu non te la senti di continuare io non mi permetto di insistere“. La donna ha quindi deciso di andarsene. Problemi di salute anche per Antonino Spinalbese che al momento si trova ricoverato in ospedale. L’uomo è stato sottoposto ad un’intervento di routine che è andato bene e presto tornerà nella casa del GF Vip 7. Ha detto Antonino: “Io sto benissimo dai, mi sono preso un po’ di ferie“.

“Gli accertamenti stanno andando per il meglio e presto tornerai nella Casa“, ha poi detto al pubblico, Alfonso Signorini. “Certo, non mollo. La notte di San Silvestro? In realtà ho visto i fuochi d’artificio dalla stanza ed è stata un’esperienza fantastica, sono stato benissimo. Dopo 105 giorni in quella Casa!“, ha quindi raccontato il concorrente del GF Vip che si appresta a tornare dai suoi amici vipponi.

