Nuova lite al GF Vip 7 per la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi. Dopo l’addio di qualche giorno fa, i due sono tornati insieme ma la pace è durata come un gatto in tangenziale. Gli animi dei Donnalisi si sono infuocati e il volto di Forum ha minacciato l’ex schermitrice di raccontare cosa le confessa sotto le lenzuola.

“Ma vuoi che racconti quello che dici senza microfono? Antonella smettila, la devi smettere. Vuoi che dica quello che dici sotto le coperte? Meglio che non le dico e lo sai. E se poi le dico lei dirà che non è vero nulla e che io mi invento tutte le cose. Stai tranquilla adesso perché io non voglio farti fare le figure di me**a“, si legge su Biccy.

Nuova lite al GF Vip 7: Edoardo ad Antonella: “Dico cosa mi dici sotto le coperte”

Presente alla nuova lite al GF Vip anche Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha stretto un bel rapporto con Donnamaria ma con la Fiordelisi i rapporti sono più che gelidi. Così ha buttato benzina sul fuoco chiedendo alla giovane autorizzare Edoardo a parlare: “Dille Edo così almeno è chiaro a tutte, è meglio che le dici. Non le dici? Perché altrimenti Antonella che fine fa?”.

E ancora: “Antonellina santa non erano gli altri a dire cattiverie sotto le coperte? Fagliele dire a Edoardo su Antonella. Autorizzalo a parlare fallo rivelare tutto. C’hai paura Antonè? Secondo me hai paura di quello che può dire. Sta dicendo ‘vuoi che dica quello che dici sotto le coperte?’. Su dagli il permesso di dire tutto. Facci sapere quello che dici senza il microfono. Tu che hai attaccato chi parla senza microfono“, ha proseguito Edoardo Tavassi.

Antonella è rimasta ad ascoltare Tavassi e ha risposto dicendo che in realtà loro due parlano di cose intime. “Io ora lo so che persona sei alla fine, me l’hai dimostrato. Per questo non ti vedo più come prima. Potete dire quello che volete. E tu Tavassi ecco che persona sei, guarda come ti metti in mezzo nelle cose mie e di Edoardo. Vi rendete conto di come state voi due?”, ha detto ancora Antonella durante la nuova lite.

“Io sono scioccata per quanto l’hai fatto diventare cattivo. Continua a fare le battute, perché umanamente sei zero Tavassi. Sotto le coperte io e lui parliamo di cose intime. Io con la coscienza sono pulita. Dio mio, io una persona così non la voglio nella mia vita“, ha concluso la vippona infuriata.