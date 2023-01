Capodanno pieno di colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 7: il 2023 porta tante novità tra i concorrenti e sposta gli equilibri a Cinecittà. La prima notizia è la fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La prima e unica coppia che si è formata nella casa ha deciso di dirsi addio dopo settimane di litigi e incomprensioni. Una spaccatura che ha anche creato due gruppi opposti: da un lato quelli che sono vicini al volto di Forum (Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Luca Onestini).

Dall’altro chi sta dalla parte della spadista come Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Dana Saber, Attilio Romita e Sarah Altobello. Donnamaria ha confermato la fine della storia d’amore in una chiacchierata con Davide Donadei: “Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero”.

Leggi anche: “È l’ultima goccia”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: la decisione del padre dopo le parole di Edoardo





GF Vip, Daniele Dal Moro consola Antonella Fiordelisi

E tra le novità del nuovo anno c’è un’amicizia pronta a sbocciare, quella tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro. I due nelle settimane passate non sembravano andare molto d’accordo, tanto che l’ex Uomini e Donne aveva sostenuto di sopportare la spadista solo in virtù del bene e dell’amicizia instaurata con Donnamaria. La situazione nelle ultime ore, però, sarebbe cambiate: da quando la coppia è scoppiata Daniele ha iniziato a instaurare un rapporto di amicizia con Antonella, consolandola e dandole preziosi consigli su come affrontare la situazione.

Durante una chiacchierata in camera da letto Daniele Dal Moro ha dato dei preziosi consigli ad Antonella Fiordelisi su come affrontare la rottura da Edoardo Donnamaria. “Secondo me è giunto il momento per voi di stare un po’ distanti – ha esordito il modello -. Non dico di non parlarsi mai più, ma di stare distanti una settimana, dieci giorni. Insomma prendervi un attimo, uno stacco, anche se so che qua dentro è quasi impossibile”.

“Io non voglio più uno così…”, ha replicato Antonella Fiordelisi, quindi Daniele si è spiegato meglio: “Se tu fai sì che tutta la tua serenità giri intorno a una persona, questo non va bene né nella vita né qua dentro. Cerca anche di reagir abbastanza bene, se poi ci riuscirete a trovare un punto di chiarimento bene e la storia andrà avanti. Altrimenti quindi se tu e lui non avrete più un punto d’incontro, tu cosa fai? Vai via o passi il prossimo mese a piangere ogni giorno? Che senso ha?”.