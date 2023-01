Antonino Spinalbese non rientra più al GF Vip. L’uscita di scena dell’hair stylist dalla Casa per motivi medici il 31 dicembre scorso ha destato grande clamore nel pubblico. Odiato o amato sicuramente l’ex di Belen Rodriguez è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione dalla sua liaison con Ginevra Lamborghini, passando a qualche contatto con Giaele De Donà e poi con Oriana Marzoli. Lo stesso GF Vip in un comunicato ufficiale ha parlato di “accertamenti medici” per il concorrente.

In realtà la situazione di Antonino Spinalbese sembra essere un po’ più complicata di quanto inizialmente ipotizzato. Oltre alle condizioni di salute del vip sui social le malelingue hanno iniziato a diffondere una voce. Secondo alcuni Antonino non sarebbe uscito per le sue condizioni fisiche, ma piuttosto per trascorrere il capodanno con la figlia Luna Marì. La voce è stata però smentita dalla stessa Belen che ha passato l’ultimo dell’anno con la figlia, Stefano De Martino e alcuni amici.

Come sta Antonino Spinalbese e la voce sul suo ritorno al GF Vip

Dunque smentita la voce sulle reali motivazioni dell’uscita dalla Casa di Antonino Spinalbese ecco alcuni dettagli in più sulle sue condizioni di salute. Oltre ad accertamenti medici il vippone dovrà sottoporsi ad un vero intervento chirurgico per rimuovere alcune cisti. Ecco quindi che la vicenda assume contorni diversi rispetto a quanto prefigurato all’inizio. E le voci sul ritorno di Antonino nella Casa si moltiplicano.

Il personaggio, si sa, attira sempre su di sé le attenzioni di hater e malelingue. E così c’è chi sostiene che Antonino Spinalbese potrebbe non rientrare nella Casa del GF Vip. Il motivo? Beh, tutto dipende dall’esito dell’intervento chirurgico. Si tratta di un’operazione non particolarmente complessa, non invasivo e con tempi di guarigione brevi. Ma bisognerà vedere come procederà la fase post-operatoria e solo a quel punto si deciderà se farlo rientrare oppure decretare la fine della sua esperienza nel reality.

Al momento si tratta solamente di voci. Il Grande Fratello Vip ha informato il pubblico con un solo comunicato ufficiale e dunque i fan di Antonino Spinalbese possono stare tranquilli. Il rientro del concorrente è previsto dopo l’intervento chirurgico e un breve periodo post-operatorio. E non vediamo l’ora, viste le dinamiche create attorno a lui. Poco tempo fa, ad esempio, Oriana aveva sostenuto che Antonino gli avesse rivelato un segreto su Belen. E lui: “Io non ho mai preso un euro su tutti i soldi che mi hanno offerto per parlare. E secondo te lo vado a dire ad Oriana? Ma chi gli crede ad Oriana?”.

