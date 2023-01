Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi non sta vivendo il suo periodo migliore. Dopo le liti con Edoardo Donnamaria, che hanno causato l’allontanamento tra i due, nella puntata in diretta del 2 gennaio la ragazza ha vissuto un momento difficilissimo, sottolineato anche dal conduttore Alfonso Signorini. Lei comunque non è rimasta in silenzio e, nel corso di una delle pubblicità del reality show, ha confidato tutto alla coinquilina Dana Saber. Ma la gente da casa non ha apprezzato per niente le sue affermazioni.

In particolare, tutto è accaduto quando durante l’appuntamento col GF Vip 7 Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni ad Antonella Fiordelisi sempre sul discorso Donnamaria. In tanti hanno ritenuto che lei abbia messo in campo una strategia di gioco, ma ha smentito categoricamente precisando: “Alfonso, sono tutte cose di istinto e ce ne metto tanto, anche troppo. Qui non c’è assolutamente strategia e non faccio le cose per le dinamiche. Questa cosa purtroppo a loro rode perché sono un elemento fastidioso”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi contestata dal pubblico

Quando nella diretta del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi si è lasciata sfuggire queste frasi, le persone presenti in studio hanno reagito malamente. Il pubblico ha cominciato a protestare in maniera furibonda con bordate di fischi e boati di disapprovazione. Ovviamente anche la vippona ha sentito tutto e Signorini ha esclamato: “Guarda, qua il nostro pubblico non è molto d’accordo Antonella”. Lei ha successivamente commentato l’episodio, parlandone apertamente con la compagna di avventura Dana Saber.

Antonella Fiordelisi ha sminuito l’importanza del pubblico in studio e ha ammesso: “Stanno tutti pensando alle reazioni del pubblico? A me interessa il pubblico di fuori, non quello qua. Sono sempre me stessa e ho i miei valori, non mi vendo e nemmeno cambio in base alle strategie”. Precedentemente, come riferito da Biccy, Dana le aveva detto: “Se noti a tutti interessano le cose del pubblico, non dico di te perché a te interessano i fan, parlo degli altri”. Ma gli utenti Twitter hanno attaccato Antonella.

Alcuni internauti hanno commentato così ciò che ha fatto la Fiordelisi: “Antonella stasera non starà male per Edoardo, ma per i fischi del pubblico totale”, “Ah, adesso a Vittimella interessa solo il pubblico fuori. Non più quello in studio, chissà come mai”, “Quando Edoardo deciderà di scappare da Antonella sarà sempre troppo tardi”.