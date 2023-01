Non poteva iniziare in modo peggiore l’anno per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. L’ex schermitrice campana ha tentato di ricucire il rapporto con il ragazzo ma le cose non sono andate come sperato. Anzi, per entrambe le volte, la giovane si è ritrovata a parlare da sola, senza che dall’altra parte il suo interlocutore proferisse parola. In queste ore poi, Edoardo Donnamaria ha perso completamente la rotta utilizzando dei termini a dir poco sconvolgenti per descrivere la sua (ex?) compagna.

Ma cosa ha detto di così grave, tanto da farlo passare dalla parte del torto? Cose del tipo: “Si butta addosso ad Andrea, balla come una tr…a, una put…a”, rivolgendosi ad Edoardo Tavassi. Poco dopo, con Patrizia Rossetti ha provato a negare tutto, ma le clip parlano chiaro. E ancora Donnamaria: “Ci posso pure fare altro stasera, non è quello il problema. Purtroppo io cambio giorno dopo giorno idea su di lei”.

Leggi anche: “È disturbata”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria senza limiti: Antonella Fiordelisi cancellata





Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip 7: offese choc

Poi ha esternato: “A vedere quell’imbec…e che farà la pazza psico…ca. Non cadrò per un cu…”. Il giovane speaker è convinto che Antonella stia facendo della avances agli altri inquilini solo per farlo ingelosire (nel migliore dei casi). A seguire, Nicole Murgia ha chiesto ai vipponi cosa “si vogliono lasciare alle spalle e cancellare del 2022”. Senza pensarci Edoardo ha risposto istintivamente: “Antonella”.

Ma anche: “Non mi auguro sta me…a nella vita, sto schifo, mi auguro molto meglio di lei. Menomale che hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, catarro e dia…a”. I fan di entrambi se la sono presa molto con Edoardo per queste parole così esagerate nel descrivere la donna che fino a qualche giorno prima aveva giurato di amare. Molti altri credono che quelle esternazioni derivino solo da un momento di forte rabbia e che, in realtà non le pensa davvero.

Alcuni altri però lo difendono, dicendo che la ragazza lo ha esasperato, tirando fuori il peggio di lui e che in fondo fa bene a lasciarla andare. In genere, fono ad ora, Edoardo Donnamaria è sempre tornato sui suoi passi, facendo anche delle figure non proprio carinissime. Anche questa volta andrà così?

Leggi anche: “Squalifica all’istante”. GF Vip 7, Patrizia Rossetti choc: “Agghiacciante, vi rendete conto?”