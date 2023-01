GF Vip 7, sui social è partita la sommossa nei confronti di Patrizia Rossetti: chiesta la squalifica immediata della concorrente. È la seconda volta in pochi giorni che la concorrente finisce sotto accusa. La lite con Antonino Spinalbese (nella quale è entrato anche Alberto De Pisis) sta facendo discutere e non poco. “Fa ridere che Patrizia è quella che va in giro per la casa a dire a mari e monti che Daniele urla sempre ed è aggressivo, quando poi lei si mette a sbraitare a due cm dalla faccia di Antonino puntandogli il dito contro. Non è che l’essere donna ti dà il diritto a essere maleducata”, scrive un’utente.



E ancora: “Antonino un gran signore, solo se la violenza verbale o il parlare a due centimetri dalla faccia viene fatto nei confronti di una donna si alza su un polverone che non finisce mai, cara Patrizia dovresti imparare a non fare quello che critichi tanto agli altri, hai 60 anni parlare in faccia ad un ragazzo che potrebbe esserti figlio come tanto hai recriminato a Daniele non mi sembra il massimo del rispetto e della decenza”.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti: frasi choc, i social chiedono la squalifica



“Alberto più comodino di te ne ho visti pochi sei solo bravo a seguire la massa e leccare il fondoschiena alla signora Rossetti, chissà perché con Daniele hai scatenanti un putiferio e con l signora sei stato zitto, le cose giuste se lo sono devono esserle sempre indipendentemente dalla persona”. La lite con Antonino è, per Patrizia Rossetti, solo la punta dell’iceberg.



La conduttrice, parlando di una delle voci del Gf Vip che interagisce con i concorrenti ha parlato di quest’ultima lasciando tutti senza parole: “C’ha una voce da stupo. Se fossi un uomo ti stuprrei, giuro.” Abbastanza per scatenare un polverone infinito. Le frasi, di assoluta gravità, sono state infatti riprese dai social che chiedono ora la squalifica immediata di Patrizia.



Molti telespettatori hanno ricordato alcune frasi di Salvo Veneziano che si rese protagonista di frasi molto volgare nei confronti di una compagna d’avventura. Salvo che, nelle settimane scorse, era tornato a parlare del GF Vip tuonando contro Alfonso Signorini e la differenza di trattamento da lui ricevuta in una delle precedenti edizioni.