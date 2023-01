GF Vip 7, la scena sotto gli occhi di tutti. Protagonista del siparietto Oriana Marzoli a cui si è aggiunta anche Giaele De Donà. Il party di Capodanno ha sollevato non poche polemiche da parte dei fan e l’atteggiamento della gieffina non poteva passare inosservato.

Oriana Marzoli con il brufolo sul lato B. Una scena più unica che rara quella avvenuta davanti alle telecamere del GF Vip 7. La concorrente si stava togliendo alcuni vestiti in giardino e non appena visto il brufolo proprio sul lato B ha chiamato Giaele De Donà per chiederle di schiacciarlo. Commenti negativi da parte degli spettatori.

“Oriana che si fa spremere il brufolo da Giaele mentre Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia si gustano la scena”, è stato uno dei numerosi commenti a un video della scena che non poteva che diventare subito virale. E ancora: “Ma cosa sto guardado?”, “Sempre più squallore”, “Che scena vergognosa”, scrivono alcuni utenti su Twitter. (“Ecco da dove arriva”. Oriana del GF Vip 7, il video è stato trovato. E guardate com’era).

E sempre di recente la gieffina pare sia stata inondata di critiche anche alla luce di quanto avvenuto con Luca Onestini. Un gesto che a detta di alcuni utenti pare sia stato del tutto intenzionale per suscitare una reazione in Nikita Pelizon: “Non ha rispetto delle persone. Non ha rispetto dei luoghi. Provoca solamente. Non ha rispetto di chi lavora lì continuando a parlare in spagnolo. A e fa schifo”.

STO MALE PER ORIANA CHE SI FA SCHIACCIARE DA GIAELE UN BRUFOLO SUL SEDERE, E A FIANCO A LORO MICOL ED EDOARDO.D CHE SI PISCIANO DALLE RISATE #gfvip #incorvassi #orianistas pic.twitter.com/nZtS6UcIWV — soleilandia🎄 (@sisonokevin) January 1, 2023

E ancora: “Ma tutta questa pantomima fatta da Oriana e Luca solo per ferire Nikita la trovo squallida. E comunque questi ogni 2×3 stanno sempre a parlare in spagnolo. Basta! Prendiamo provvedimenti!”, “Oriana e Fakestini come due bimbetti provocatori in cucina con Nikita. Lui mangia le crepes di lei, parlano perennemente in spagnolo, zoomate sul viso di Niki fanno capire che il GF Vip è complice”, commenta un altro utente.