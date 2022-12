“Ha cacciato la dama”. Decisione choc di Maria De Filippi, furia dopo l’ultima registrazione di UeD

A Uomini e Donne si profila un addio clamoroso, un colpo di scena che lascerà senza fiato l’affezionato pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il programma si è fermato per il ponte dell’Immacolata e riprende lunedì 12 dicembre. Il pubblico è rimasto, quindi, alla sfuriata della conduttrice nei confronti di Biagio Di Maro, uno dei cavalieri del parterre maschile del programma. Si ripartirà quindi con la seconda parte della nuova registrazione, nella quale si parlerà a lungo di Ida Platano e Alessandro Vicinanza e dove si assisterà al finto svenimento di Pinuccia.

Pinuccia, dalla scorsa stagione del dating show di canale 5, ha creato un rapporto di amicizia con Alessandro con cui, tuttavia, vorrebbe una vera relazione. Da parte sua, Alessandro ha più volte ribadito di essere solo alla ricerca di un’amicizia non riuscendo a chiuderle totalmente la porta. Più volte si sono verificate in studio liti tra Pinuccia e Tina Cipollari: le due sono spesso in disaccordo. Anche Maria De Filippi ha ripreso in qualche occasione la dama di Vigevano e tornerà a farlo nelle prossime puntate.

UeD, la dama Pinuccia verso l’addio al programma

Secondo le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dunque, pare che l’addio definitivo di Pinuccia alla trasmissione, potrebbe essere dietro l’angolo. Stando a quanto scrive Pugnaloni la dama di Vigevano è stata assente nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. E si tratta di un particolare importante poiché potrebbe essere il segnale del suo addio definitivo a Uomini e Donne.

“In teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti, che a breve vedremo, perché lei non lascia in pace Alessandro (Rausa)”, segnala Lorenzo Pugnaloni. Insomma o Maria De Filippi ha deciso di non far tornare in studio Pinuccia o il mancato rientro può essere una scelta della dama di Vigevano. Non c’è una risposta definitiva alla questione: per sapere come si evolverà questa vicenda, basterà attendere qualche giorno per la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Stando alle anticipazioni Pinuccia avrà una discussione con Tina Cipollari al termine della quale si siederà a terra. Maria De Filippi, visibilmente preoccupata, si precipiterà da lei per accertarsi delle sue condizioni. Tuttavia pare che la dama abbia solo finto di svenire per attirare l’attenzione su di sé. E potrebbe essere questa la goccia che fa traboccare il vaso: ma è solo una supposizione da prendere con le molle. Uomini e Donne sta tornando.