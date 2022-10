Caos a UeD, Pinuccia denuncia Tina Cipollari. Almeno questa è l’intenzione della dama che ormai da tempo ha ingaggiato una personale battaglia con l’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi, martedì 18 ottobre, ne sono successe di tutti i colori, con la tensione che è salita fino alle stelle. Tutto è iniziato con Piero al centro dello studio che ha parlato della sua frequentazione con Marina.

Tina Cipollari ha subito messo le mani avanti: “Sono contenta, Piero, che hai conosciuto la signora Marina perché è una donna per bene, sincera e hai detto bene che non è falsa come lei…”. Il cavaliere ha cercato di glissare: “Lasciamo perdere”. Ma l’opinionista ha rincarato la dose: “No, ci ritorniamo sopra – rivolgendosi a Pinuccia – hai letto bene? Sai leggere, quando parlava di persona bugiarda ce l’aveva con te”.

Leggi anche: “In lacrime lascia lo studio”. Colpo di scena a UeD: la lite è furiosa, per lei così è troppo





Tina Cipollari e Pinuccia, scontro dai toni duri

Ovviamente ne è nata subito una discussione dai toni piuttosto accesi. Pinuccia si è difesa: “Ma se non mi conosce neanche, come fa a dire che sono bugiarda?”. Tina Cipollari è un fiume in piena: “Perché quello che sei è venuto fuori, alla luce del sole. Quella bella maschera che ti metti coi balletti è venuta fuori”. “Ma che vuol dire – ribatte Pinuccia – non vuol mica dire che se una è così deve essere bugiarda!”.

La situazione è diventata ancora più pesante quando anche Piero ha rinfacciato a Pinuccia di essersi innamorata di Alessandro. A quel punto la dama è crollata: “Quella là mi dice che sono una strega, tu mi dici che sono bugiarda, non lo so io…”. E ha iniziato a piangere spingendo anche Maria a intervenire. Nonostante ciò Tina Cipollari ha continuato a ‘sparare’ addosso a Pinuccia: “L’ha inquadrata proprio bene”.

Lo scontro tra le due prosegue fino a quando Pinuccia decide di alzarsi ed andarsene, non prima di aver rimproverato Piero. Successivamente Maria ha chiesto ad Alessandro di andare a prendere nuovamente Pinuccia la quale è stata sostenuta anche da Gemma. La dama, però, non sembra sopportare Tina e arriva a dichiarare: “Te ne accorgerai che denunce che arrivano”. La conduttrice chiede se veramente la dama voglia denunciare Tina e Pinuccia risponde: “Se continua in questo modo sì”.

“L’ultima puntata”. UeD, cambio programmazione in vista per Maria De Filippi: ecco quando