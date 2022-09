“In lacrime lascia lo studio”. Colpo di scena a UeD: la lite è furiosa, per lei così è troppo

A Uomini e Donne è tempo di lacrime e la colpevole, se così si può dire, è ancora una volta Tina Cipollari. Una protagonista del dating show di Maria De Filippi, stando alle anticipazioni riportate dal sito Blasting News, non ce l’ha fatta ed è scoppiata a piangere dopo una forte discussione con l’opinionista. Addirittura avrebbe anche lasciato lo studio perché in preda al crollo emotivo. Ovviamente bisognerà attendere per maggiori dettagli, ma le prime indiscrezioni sono già venute fuori.

A breve vi racconteremo chi è il volto di Uomini e Donne, che finito tra le lacrime. Intanto, c’è stata una discussione nei giorni scorsi tra Tina Cipollari e il nuovo cavaliere Claudio. “Se sei riservato non vieni in un programma televisivo”. “Se vuoi provocarmi hai sbagliato persona” ha continuato Claudio. “Senti tu già stai sulla lista nera”, è stata la risposta dell’opinionista. Così è cominciato lo scontro in studio tra i due, “Senti ma sei arrivato qui prevenuto che ti rode? Questo è un atteggiamento giusto per fare una presentazione?”.

Uomini e Donne, lacrime per la dama Pinuccia

Intanto, a Uomini e Donne non si sarebbero verificare solamente le lacrime di questa dama. Stando a quanto emerso nelle ultime registrazioni, Blasting News ha rivelato che c’è stato anche uno scontro verbale durissimo tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Inoltre, Ida ha fatto una scelta ben precisa, ovvero chiudere totalmente con Riccardo Guarnieri. E novità anche per la tronista Federica Aversano. Infatti, un cavaliere del Trono Over di nome Giuseppe ha chiesto di corteggiarla e lei ha detto subito sì.

Tornando alle lacrime a Uomini e Donne, c’è stata una lite tra Tina Cipollari e la dama Pinuccia e quest’ultima ha pianto lasciando anche lo studio. Nella scorsa registrazione del programma, la donna ha voluto abbandonare temporaneamente il dating show e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per fare ritornare la situazione alla normalità. Gli utenti non avrebbero gradito questo atteggiamento dell’opinionista. Non resta che aspettare la messa in onda della puntata per scoprire di più.

Al GF Vip 7 Giovanni Ciacci ha tirato nella mischia Tina e Gemma Galgani: “Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. Voglio difendere Gemma perché mi piace tanto quella donna”. Ed è stato censurato dalla regia.