Qualche giorno fa Guenda Goria ha fatto una rivelazione sul padre, il noto giornalista della Rai Amedeo Goria. Anche la sua ex moglie, Maria Teresa Ruta ha parlato di una sua passione molto costosa. Pare che Goria sia privo di freni quando si tratta di acquistare opere d’arte. Secondo quanto espresso nel corso dell’intervista, per Guenda, la passione starebbe portando il giornalista a spendere ben oltre le sue stesse possibilità economiche: “Sto pensando di farlo interdire”, ha poi rivelato la figlia del giornalista al settimanale Nuovo.

Senza smentire la versione di Guenda, Maria Teresa Ruta sarebbe poi intervenuta sull’argomento nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, provando ad addolcire l’espressione della figlia: “Quella sul volerlo interdire è una frase uscita a Guenda in una situazione goliardica, dicendo ‘Papà per favore fai attenzione a quanto spendi!’ Ci sono alcuni galleristi che lo hanno avvicinato, che un pochino lo stanno circuendo…”. “Poi non condivide questi acquisti con noi – ha detto -. Lui è compulsivo in questo momento, lo ha detto lui stesso, e noi lo dobbiamo aiutare”.

Leggi anche: “Eh no, non te lo permetto”. Furia Barbara D’Urso. Contro Guenda Goria scatta il massacro





Guenda Goria derubata a Milano: “Sconforto totale”

Nelle ultime ore Guenda Goria è tornata sui social e attraverso una Instagram Stories ha informato i suoi follower della sua partecipazione a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Un annuncio cui ha fatto seguito il breve racconto di una sua disavventura: è stata derubata a Milano. L’ex vippona è apparsa particolarmente furiosa per quello che è successo e ha scritto: “Bastar**! Mi hanno appena rubato tutto dalla macchina!”.

La figlia di Maria Teresa Ruta ha fatto sapere che le hanno sottratto tutto ciò che era nella sua automobile, senza nascondere la sua rabbia e la sua amarezza per il furto che ha subito: “Lo sconforto più totale”. Intanto di recente la ragazza ha scritto un post sui social in cui per la prima volta ha parlato della sua professione di attrice, con queste parole: “So di essere nata con un dono. Quello di sapere trasmettere emozioni. E’ un dono bellissimo e faticoso perché lavorarci è sempre un processo che chiede sofferenza, chiede onestà. Oggi vivere il teatro è un atto di coraggio quasi sovversivo”.

A Pomeriggio 5 è andato in onda un filmato in cui si vede Guenda Goria a Napoli che racconta la sua esperienza nel Santuario di Santa Maria Francesca dove è presente la sedia della fertilità. Infatti la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha subito una delicata operazione alle tube che rischia di impedirle di rimanere incinta. Su questa sedia ogni anno migliaia di donne si siedono nella speranza di rimanere incinta. “Anni fa non pensavo nemmeno alla possibilità di avere un figlio. Poi ho incontrato il mio compagno Mirco”, afferma Guenda Goria. “È stata una sensazione indescrivibile, un’esperienza unica e speciale. Speriamo, incrociamo le dita”.