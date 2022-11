Amedeo Goria, una passione troppo costosa. Pare che il giornalista ed ex gieffino non stia badando a spese per assecondare una grande passione. Lo avrebbe rivelato la figlia Guenda, che non ha esitato a nascondere la sua preoccupazione e quella della madre Maria Teresa Ruta.

La rivelazione di Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sulle spese ‘pazze’ di Amedeo. La coppia madre-figlia lo avrebbe affermato in due momenti differenti, Guenda nel corso dell’intervista al magazine Nuovo e successivamente l’ex moglie di Amedeo intervenuta a Pomeriggio Cinque davanti alle telecamere del salotto di Barbara d’Urso.

Appassionato da sempre di arte, Amedeo Goria pare sia privo di freni, tendendo ad acquistare opere d’arte senza porsi limiti. Secondo quanto espresso nel corso dell’intervista, per Guenda, la passione starebbe portando il giornalista a spendere ben oltre le sue stesse possibilità economiche: “Sto pensando di farlo interdire”, ha poi rivelato la figlia del giornalista al settimanale Nuovo. (“I medici l’hanno informata”. Amedeo Goria, non buone le parole sulla salute della figlia Guenda).

Senza smentire la versione di Guenda, Maria Teresa Ruta sarebbe poi intervenuta sull’argomento nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, provando ad addolcire l’espressione della figlia: “Quella sul volerlo interdire è una frase uscita a Guenda in una situazione goliardica, dicendo ‘Papà per favore fai attenzione a quanto spendi!’ Ci sono alcuni galleristi che lo hanno avvicinato, che un pochino lo stanno circuendo…”.

Maria Teresa Ruta ha poi voluto sottolineare: “Poi non condivide questi acquisti con noi”, per poi aggiungere: “Lui è compulsivo in questo momento, lo ha detto lui stesso, e noi lo dobbiamo aiutare”. Ma Barbara D’Urso ha poi replicato: “Dire shopping compulsivo è tanta roba”. Davanti alla frase della conduttrice e a sostegno di Maria Teresa Ruta è poi intervenuto lo speaker radiofonico di Rtl 102.5 Francesco Fredella: “Conosco bene Maria Teresa e conosco bene Guenda . Lei è innamorata di suo padre, quindi l’ha detto a mo di provocazione, per dirgli di stare attento anche perché la casa non è una galleria d’arte!”.