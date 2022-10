Guenda Goria, l’ultima rivelazione sulla sua salute arriva dal papà Amedeo. L’ex concorrente del GF Vip lo ha fatto dalle colonne di Novella 2000. Per Guenda sono stati mesi duri, segnati dal ricovero e dall’intervento chirurgico necessario per i problemi legati ad una gravidanza extra uterina. Un problema serio che l’ha spinta anche a posticipare le nozze. Guenda Goria e Mirko Gancitano avrebbero dovuto sposarsi alla fine dell’estate dopo la cerimonia simbolica di Santo Domingo. Ma il matrimonio era stato rimandato.



Era stata la stessa ex gieffina a rivelarlo: “Mirko vorrebbe accelerare e sposarci già quest’autunno, ma io preferirei aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo”. Tempo che servirà anche per metabolizzare il tanto odio che si era riversato in rete contro di lei con le accuse di spettacolarizzare la sofferenza.

Guenda Goria, rivelazione sulla salute da papà Amedeo: “Sto continuando le cure”



Parole alle quali Guenda aveva risposto a tono: “Perché mostrarsi al pronto soccorso no e invece in bikini sì? – aveva scritto Guenda – Se lo faccio è per un’utilità sociale. Se avessi conosciuto una storia simile di gravidanza extra uterina ad esempio forse avrei riflettuto prima sui sintomi che avevo. Ci sono tante donne che hanno una storia clinica drammatica. Ne ho lette e ascoltate tante e ognuna è unica e meravigliosa, degna di essere raccontata. Mi piacerebbe scriverle in un libro”.



Guenda Goria da anni lotta contro l’endometriosi, una malattia particolarmente difficile da tenere sotto controllo e che colpisce le pareti uterine. Una battaglia che racconta a Novella 2000 anche Amedeo Goria. “Adesso si sta sottoponendo a delle cure riabilitative, consapevole di essere esposta al rischio di infertilità…”. Un dolore anche per lui che non ha mai nascosto il profondo amore per la figlia.



Nei giorni scorsi Guenda Goria era tornata a far parlare di sé per una sfuriata a Pomeriggio 5. Guenda Goria aveva condannato il comportamento dei concorrenti del GF Vip dichiarando che spesso i bulli hanno sofferto molto in passato e quindi invece di essere maggiormente sensibili sono diventati a loro volta carnefici: “Spesso sono stati stigmatizzati in passato e invece di aprire il loro cuore l’hanno chiuso ermeticamente comportandosi in questo modo…”.

