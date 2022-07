Guenda Goria e Mirko Gancitano, salta il matrimonio. La decisione dopo l’intervento e il nuovo ricovero. Cosa è successo

Guenda Goria, rinviato il matrimonio con Mirko Gancitano. Sono giornate non semplici per la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. L’ex gieffina, infatti, è reduce da un delicato intervento con il quale le è stata rimossa una tuba a seguito di una gravidanza extrauterina. La 33enne non sapeva di essere incinta, lo ha scoperto solo quando si è sentita male ed è dovuta correre in ospedale. Guenda desidera un bambino con Mirko, ma non pensava di riuscire a restare in dolce attesa così presto.

Guenda Goria soffre infatti di endometriosi e così la gravidanza l’ha colta di sorpresa. In ogni caso dopo l’intervento i medici le hanno garantito che potrà ancora avere dei figli. Anche se al momento la priorità per lei è quella di rimettersi in sesto al più presto. Purtroppo, però, non arrivano buone notizie. “Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso”, ha scritto nuovamente a poco tempo di distanza dal primo ricovero: “Oggi non sto benissimo e aspetto un check”.





Guenda Goria e Mirko Gancitano, salta il matrimonio

Guenda Goria e Mirko Gancitano avrebbero dovuto sposarsi alla fine dell’estate dopo la cerimonia simbolica di Santo Domingo. Ma il matrimonio è stato rimandato. È stata la stessa ex gieffina a rivelarlo: “Mirko vorrebbe accelerare e sposarci già quest’autunno, ma io preferirei aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo”.

Guenda Goria ha poi svelato un altro aspetto della delicata situazione in cui si trova. Il suo compagno, infatti, teme a lasciarla di nuovo da sola: “Ora ha molta paura a partire per lavoro e lasciarmi sola, perché quando sono stata male non c’era. Vedermi soffrire senza poter fare niente non deve essere facile per lui”.

Mirko Gancitano attualmente lavora come inviato di “Camper”, il programma di Rai 1 condotto da Roberta Morise e Tinto. Quando ha saputo del ricovero della fidanzata Guenda Goria ha dovuto interrompere le riprese. Recentemente Guenda aveva risposto anche agli hater che l’accusavano di aver spettacolarizzato il suo ricovero.

“Perché mostrarsi al pronto soccorso no e invece in bikini sì? – ha scritto Guenda – Se lo faccio è per un’utilità sociale. Se avessi conosciuto una storia simile di gravidanza extra uterina ad esempio forse avrei riflettuto prima sui sintomi che avevo. Ci sono tante donne che hanno una storia clinica drammatica. Ne ho lette e ascoltate tante e ognuna è unica e meravigliosa, degna di essere raccontata. Mi piacerebbe scriverle in un libro”.

“Non sto benissimo”. Guenda Goria torna in ospedale dopo il delicato intervento. Come sta