“Cosa vuole fare Guenda”. Amedeo Goria, accusa choc alla figlia. Saltano fuori gli altarini in casa Goria-Ruta

Amedeo Goria ormai ha archiviato la storia con Vera Miales. Tra i due i rapporti sono cambiati durante la partecipazione della modella a La Pupa e il Secchione. Durante lo show condotto da Barbara d’Urso, l’ex gieffino ha frequentato altre donne. I suoi atteggiamenti hanno portato alla fine della storia che è stata molto chiacchierata soprattutto per la loro differenza d’età. Nella pagina ufficiale di Amedeo Goria, infatti, di legge: “Per lei è rimasto solo un bene profondo verso di lui, ma non è riuscita a superare alcuni atteggiamenti dello scorso anno”.

L’ex giornalista della Rai ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo nella quale ha anche parlato di questa storia che ha già scritto i titoli di coda: “Con Vera Miales è finita, anche se siamo rimasti buoni amici…”. Poi ha confessato che comunque la porta alla modella non è stata ancora chiusa, non escludendo il fatto che in un futuro prossimo potrebbero tornare insieme: “Tuttavia non escludo che in futuro potremo tornare insieme…”.

Amedeo Goria, la rivelazione su Guenda: “Vuole farmi interdire”

Sempre nella stessa intervista si è parlato della figlia di Amedeo Goria, Guenda. L’ex giornalista ha rivelato che la ragazza sta facendo di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote e vorrebbe interdirlo: “Mia figlia Guenda mi vuole far interdire…” Difatti pare che la ragazza sia molto preoccupata per suo padre in quanto sperpererebbe un po’ troppo i suoi soldi: “Lei è molto preoccupata per me e vuole impedirmi di sperperare tutti i soldi…”.

Quindi è stato chiesto il motivo della decisione così traumatica da parte di Guenda Goria. “Tutti avrebbero detto che fossero le belle fanciulle a farti perdere la testa…”, dice il giornalista di Nuovo ad Amedeo Goria che risponde a tono: “Ho l’acquisto compulsivo di opere d’arte, se ne vedo una che mi piace perdo subito la testa…”. Insomma il motivo per cui sperpererebbe i soldi sarebbe per l’acquisto di opere d’arte.

Nei giorni scorsi Amedeo Goria ha spiegato la sua lunga assenza lontano dai riflettori: “Ho trascorso l’estate lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Ho preferito restare più in disparte dopo il clamore mediatico degli ultimi mesi. Sono felice che mia figlia Guenda ora stia bene. Avevo bisogno di tempo per me stesso”. Poi svela sul GF Vip: “Lo rifarei anche perché in pensione non posso proprio starci. Inizialmente avrei dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi ma a causa di un problema di salute avevamo deciso con la produzione di annullare il tutto”.