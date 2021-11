Dentro la casa del Grande Fratello Vip la situazione è incandescente e ora da fuori anche Amedeo Goria ci mette il carico. Nella puntata di stasera sono tanti i nodi da sciogliere a cominciare di quelli su Alex Belli che molti vorrebbero fuori dal programma dopo le frasi pronunciata su Manuel Bortuzzo che, da fuori, hanno sollevato la risposta del padre dell’ex nuotatore rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco. È probabile che Alfonso Signorini prenderà provvedimenti.



Di che tipo non è ancora chiaro. C’è poi la questione legata a Soleil Sorge, secondo le altre inquiline sempre più stratega e per questo degna di una strigliata. Proprio loro due, insieme a Davide Silvestri, sono finiti nell’occhio del ciclone dopo le parole di Amedeo Goria che, intervistato da Novella 2000, non le ha mandate a dire usando toni piuttosto duri.

Amedeo Goria senza peli sulla lingua



“Io tendo sempre a credere alle persone – ha spiegato Amedeo Goria – Come all’interno della Casa: ad aver saputo di certi giochi di alleanze legate ai follower sui social, io oggi sarei potuto essere ancora in gara. Ci sono state delle alleanze con lo scopo di far eliminare le persone e che continuano da parte di personaggi come Soleil, Davide Silvestri e Alex Belli, che hanno una forza ‘elettorale’ di follower che possono condizionare il televoto”.







Amedeo Goria ha fatto questo discorso dopo essere stato accusato di ingenuità da parte della figlia Guenda, che ha commentato duramente il comportamento della Miales. Guenda sulla quale rivela un dettaglio. “Guenda ha il suo carattere. È dolcissima, fragile ed educata, al contempo se si arrabbia, se si inalbera diventa Eleonora Duse mentre recita”.



Quindi Amedeo Goria conclude: “L’esempio calzante si riferisce a quando è intervenuta al GF e si era arrabbiata con me sul mio comportamento con Ainette, a cui facevo i ‘grattini’. Che era una cosa un po’ preordinata, e aveva avuto un’eco molto grande al di fuori del programma. Con Vera si è arrabbiata molto perché ha capito che io in effetti nel dubbio di diventare padre ho passato tre giorni di fuoco terribile nella Casa, da quel venerdì al lunedì sera quando poi si è presentata con l’abito da sposa, dicendo che non era incinta, ma aveva avuto questa gravidanza isterica”.