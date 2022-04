Una vera e propria bomba gossip è deflagrata in queste ore e ha travolto Amedeo Goria. A rivelare tutto in anteprima è stato ‘Novella 2000’, che ha beccato il giornalista in compagnia di una donna che però non è affatto Vera Miales. C’erano stati dei segnali tutt’altro che positivi sulla loro relazione sentimentale, ma ora non ci sarebbero quasi più dubbi. Lui infatti avrebbe iniziato una frequentazione con questa nuova persona. Ed è anche stata svelata ufficialmente la sua identità.

Parlando di Amedeo Goria e Vera Miales, quest’ultima è stata criticata aspramente soprattutto da Guenda Goria e Maria Teresa Ruta e ora ha voluto replicare una volta per tutte a ‘Pomeriggio Cinque’: “Ti chiedo gentilmente se martedì prima della puntata mi concedi un caffettino con te e ti faccio vedere tutta la documentazione. Ti dimostrerò di aver detto sempre la verità e qui ho anche le cartelle cliniche. Farò vedere tutto solamente a te”. Apparsa molto stupita, Barbarella ha dichiarato: “Scusa, ma di cosa stai parlando? Mi puoi spiegare?”.





Amedeo Goria con un’altra donna: “Si chiama Deola Godini”

Ebbene sì, Amedeo Goria è stato pizzicato da ‘Novella 2000’ in compagnia di una ragazza decisamente giovane. Hanno cenato all’interno del ristorante milanese ‘El Carnicero’ e tra di loro non sembrava che ci fosse unicamente dell’amicizia. Infatti, sono stati segnalati numerosi sorrisi e anche alcune carezze, senza ovviamente tralasciare altri gesti ancora più importanti, come alcuni abbracci e delle coccole. Ma andiamo a vedere insieme chi è la presunta nuova fiamma del conduttore.

Amedeo Goria è stato dunque beccato con Deola Godini. Lei ha 24 anni ed è originaria della città di Treviso. Per quanto riguarda la sua professione, è una modella nonché conduttrice sulle reti di Sky, come specificato da ‘Novella 2000’. Inoltre, si sa anche che ha avuto rapporti lavorativi con l’ex moglie di lui, Maria Teresa Ruta. Dunque, non resta adesso che attendere qualche dichiarazione ufficiale del giornalista, che dovrà spiegare definitivamente cosa sta succedendo nella sua vita privata.

Amedeo Goria, classe 1954, si è unito in matrimonio nel 1987 con Maria Teresa Ruta e dall’amore con lei sono nati i figli Guenda e Gianamedeo. Nel 1999 hanno deciso di separarsi e hanno poi divorziato definitivamente nel 2004. Adesso non resta che capire se tra lui e Deola ci sia davvero qualcosa di importante e chissà come la prenderà Vera Miales.

