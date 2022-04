La puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ del 6 aprile ha vissuto momenti davvero clamorosi, quando l’ospite Vera Miales ha lasciato senza parole la conduttrice Barbara D’Urso. Nella seconda parte del programma, che si è concentrato sul programma di Italia Uno condotto da Carmelita, ‘La pupa e il secchione’, la donna ha voluto fare chiarezza su quello che è stato detto nei suoi confronti. Parole molto forti e determinate, che hanno però sconvolto in diretta la presentatrice, che ha chiesto lumi.

Su Vera Miales era intervenuto Amedeo Goria alcuni giorni fa: “Fidanzati sì, però vorrei precisare che non c’è nessun matrimonio in vista, programmato. Forse da parte di Vera potrebbe esserci. Da parte mia no”. “Anche perché – ha aggiunto il giornalista – ho già dato abbastanza e non sempre nel matrimonio mi esalto…forse… Maria Teresa lo sa. Il matrimonio non mi sembra possibile, anche perché c’è anche una differenza d’età. Possiamo star bene insieme senza sposarci. Io a Vera voglio molto bene, la rispetto”.





Vera Miales a Pomeriggio 5: “Ho documenti segreti”

In passato Vera Miales è stata criticata aspramente soprattutto da Guenda Goria e Maria Teresa Ruta e ora ha voluto replicare una volta per tutte a ‘Pomeriggio Cinque’: “Ti chiedo gentilmente se martedì prima della puntata mi concedi un caffettino con te e ti faccio vedere tutta la documentazione. Ti dimostrerò di aver detto sempre la verità e qui ho anche le cartelle cliniche. Farò vedere tutto solamente a te”. Apparsa molto stupita, Barbarella ha dichiarato: “Scusa, ma di cosa stai parlando? Mi puoi spiegare?”.

E Vera Miales ha aggiunto: “Per tutto quello che dico c’è sempre una base di verità e sono pronta a dimostrarlo. Io non devo proprio chiedere scusa, ho tutta la documentazione. Non ho mai corrotto ospedali o medici, ti spiegherò tutto bene Barbara. Tutto è partito dal 10 agosto, anche Guenda sa tutto”. Il riferimento è alla sua presunta gravidanza, alla quale molti non avevano creduto. E proprio Guenda Goria, presente in trasmissione, ha voluto riaffermare la sua posizione.

Queste le considerazioni di Guenda Goria su Vera Miales durante ‘Pomeriggio Cinque’: “A me interessa solo come hai utilizzato e strumentalizzato questa storia per settimane finché non si è ingigantita. Hai messo in grande soggezione mio padre”. Una vicenda che dunque dovrebbe vivere altri capitoli nei prossimi giorni. Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi.

