Lui 68 anni, lei 37. Ma tanto l’amore non ha età. Almeno secondo le anime belle e i puri di spirito. Per tutti gli altri, invece… Mah, chi lo sa… Comunque, la storia di oggi parla di un volto molto noto della tv italiana. Fa parte di una delle categorie più invidiate, ma anche odiate, insultate e ricercate, offese e poi, di tanto in tanto, ritenute essenziali per la vita democratica di un Paese. È un giornalista nato a Torino. Ha fatto un’importante carriera alla Rai come cronista sportivo esperto di calcio.

Lei, invece, è una modella di origini moldave e con il suo compagno, a quanto pare la passione non è mai mancata: “Lo facciamo anche 5 volte al giorno” hanno fatto sapere. Beh, lo avrete capito, stiamo parlando di Amedeo Goria e Vera Miales. Quest’ultima è tornata alla ribalta recentemente perché sta partecipando a “La Pupa e il Secchione Show”. Il programma condotto da Barbara D’Urso che va in onda il martedì sera alle 21 e 20 su Italia1.





La relazione tra Vera Miales e Amedeo Goria sembrava andare a gonfie vele. Tanto che si parlava di matrimonio e figli. Almeno lei era di questo parere. E lui non ha mai nascosto di apprezzare la serietà della compagna, tutta casa e lavoro: “Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me” le parole dell’ex marito di Maria Teresa Ruta. Che però recentemente è tornato a far discutere durante Pomeriggio5.

Qualche giorno fa l’ex Maria Teresa Ruta aveva criticato la storia tra Amedeo e Vera. Sempre nel programma di Barbara D’Urso è arrivata la risposta del fidanzato di Vera Miales: “Fidanzati sì, però – ha detto nella puntata del 23 marzo Goria – vorrei precisare che non c’è nessun matrimonio in vista, programmato. Forse da parte di Vera potrebbe esserci. Da parte mia no”. “Anche perché – ha aggiunto il giornalista – ho già dato abbastanza e non sempre nel matrimonio mi esalto…forse… Maria Teresa lo sa”.

Dopo aver sentito quelle parole Maria Teresa Ruta non ha potuto far altro che farsi un bella risata. E ha spiegato: “Si esalta nel ‘pre'”, cioè prima. Amedeo Goria ha poi dichiarato: “Il matrimonio non mi sembra possibile, anche perché c’è anche una differenza d’età. Possiamo star bene insieme senza sposarci. Io a Vera voglio molto bene, la rispetto sempre, a modo mio, con le mie scappatelle… io voglio star bene così”.

Inoltre su quello che sta succedendo a Vera Miales ne la Pupa e il Secchione Show Amedeo Goria dice: “Lei adesso ha un compagno di viaggio che è Nicolò, che è un bravissimo ragazzo. Forse per Vera è più adatto un uomo più giovane di me, le voglio così bene che non voglio negarle niente. Se lei mi dicesse ‘Voglio farmi la mia felicità, voglio avere tre figli con un uomo più giovane’, io lo accetterei”. Eh beh, se è vero amore bisogna anche saper lasciare andare. O no?