Guenda Goria, nuove rivelazioni dopo i giorni difficili dell’operazione. Nei giorni scorsi era arrivata anche la notizia delle nozze rimandate con Mirko Gancitano con il quale avrebbe dovuto sposarsi alla fine dell’estate dopo la cerimonia simbolica di Santo Domingo. Era stata la stessa ex gieffina a rivelarlo: “Mirko vorrebbe accelerare e sposarci già quest’autunno, ma io preferirei aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo”.



Tempo anche per provare a ricostruire la carriera dopo un periodo difficile. Sempre Guenda Goria aveva rivelato: “Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perché pensavo di meritarli. Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così. Spesso vivo con una nota di sottofondo che suona scontentezza e senso di inadeguatezza”.





“Spesso mi indurisco per paura di soffrire e, dopo un po’, non percepisco più l’amore che mi viene donato”. Nelle ultime ore la figlia di Maria Teresa Ruta è tornata sulla questione dell’intervento. “Ero in gravidanza pur non avendo alcun sintomo. Purtroppo però il bimbo non stava crescendo nel posto giusto. Mi hanno proposto di fare un intervento poi però abbiamo deciso di trovare un’opzione meno invasiva con una terapia farmacologica.” (Leggi anche “Cancellate, per favore, quei tubi”. Ora Sophia sorride)



Terapia che non si è mostrata utile tanto che Guenda era svenuta in un bar e portata in ospedale dove era stata sottoposta all’intervento. “Ho passato una notte infernale tra fitte, conati e un’altra emorragia. Non hanno potuto fare altro che operarmi d’urgenza per non rischiare il peggio. Mi è stata tolta la tuba perché era irrecuperabile”.

Guenda era stata attaccata sui social, accusata di voler spettacolarizzare il momento. Parole rispedite al mittente da Mirko. “E menomale che eravate amiche – ha scritto il fidanzato di Guenda Goria all’indirizzo di Selvaggia Roma – Tu non sarai sicuramente d’accordo ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”

