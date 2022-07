“Altri accertamenti”. Guenda Goria ancora in ospedale: come sta

Guenda Goria come sta dopo il delicato intervento dove le è stata rimossa una delle tube di Falloppio dopo una precedente operazione per gravidanza extrauterina. La figlia di Maria Teresa Ruta si trova ancora alla clinica Mangiagalli di Milano ed è tornata ad aggiornare i follower.

Nei giorni scorsi si è sentita male mentre si trovava in un bar ed è finita in ospedale per dei dolori addominali che si è poi scoperto erano causati da una gravidanza extrauterina. La 33enne ha subito un primo intervento ma, dopo essere stata dimessa, i dolori sono tornati e l’asportazione di una delle tube è diventata necessaria.





Guenda Goria come sta dopo il delicato intervento

Si tratta di un intervento molto delicato che incide sulla possibilità di restare incinta per una donna anche se non rende effettivamente sterili. Oggi, 24 ore dopo, Guenda Goria torna su Instagram per raccontare ai suoi fan come sta e come sta vivendo le prime ore post operazione. Accanto a lei, il fidanzato Mirko Gancitano.

“Amici, sto cercando di riprendermi anche se sto facendo più fatica di quello che dovrei – ha detto Guenda Goria ai suoi fan con voce fioca e il volto ancora provato – Mi stanno facendo degli altri accertamenti, ho la pressione troppo bassa e non riesco a camminare bene. Dovrei stare meglio di così a dire la verità, dovevo già uscire invece, vabbè, cerchiamo di capire perché sono così stanca”.

Guenda Goria ha poi inquadrato il fidanzato Mirko, seduto accanto al suo letto, e ha specificato di “volersi rimettere in forze per amore”. “Devo tornare a essere la tua roccia, io sono la tua roccia”, ha poi concluso la 33enne ribadendo quanto gli occhi del compagno siano pieni di amore nei suoi confronti e non nascondendo che si è molto spaventato per i suoi recenti problemi di salute.

“Vergogna”. Guenda Goria in ospedale, il fidanzato Mirko Gancitano furioso