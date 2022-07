Guenda Goria ospedale critiche. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata ricoverata e forse già operata d’urgenza dopo un malore. Ha spiegato tutto tra le Storie di Instagram dove, in lacrime, ha raccontato che le è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina.

Parecchi video, in ambulanza e nella camera della clinica Mangiagalli dove è stata ricoverata, per spiegare la situazione e ringraziare i fan della vicinanza, ma Guenda Goria non ha più dato alcun aggiornamento sul suo stato. Non è dato da sapere come sta adesso.





Guenda Goria ospedale critiche, il fidanzato: “Vergogna”

Chi invece è attivissimo anche in queste ore sul suo profilo Instagram è Mirko Gancitano. Per le norme anti Covid il fidanzato di Guenda Goria non può essere in ospedale con lei, ma le sta comunque vicino e l’aspetta fuori come mostra tra le Storie. E non solo ringrazia continuamente i fan per l’affetto, ma risponde anche alle critiche.

Anche in questa circostanza così dolorosa, sui social non sono mancati i commenti di chi non ha apprezzato il modo di Guenda Goria di parlare di un fatto così delicato. E sono volate critiche. Anche da due ex gieffini come Selvaggia Roma Kevin Lopez, che hanno parlato di vittimismo criticando i video della fidanzata di Mirko Gancitano.

“E menomale che eravate amiche – ha scritto il fidanzato di Guenda Goria – Tu non sarai sicuramente d’accordo ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”. E postando poi altri commenti si è limitato a dire: “Vergogna per quello che scrivete. Vergogna. Io al posto vostro mi farei schifo”.

“Cosa mi ha fatto mia madre”. Guenda Goria, quel dolore mai confessato su Maria Teresa Ruta