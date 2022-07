Guenda Goria ospedale. Di nuovo. Giovedì sera la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si è sentita male, è svenuta e con fortissimi dolori improvvisi è stata stata costretta a chiamare il 118. Ha documentato tutto tra le sue Storie di Instagram, a partire da quando, dopo essersi ripresa dallo svenimento, si trovava in ambulanza.

Arrivata in ospedale, ha di nuovo parlato con i suoi follower: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”, ha spiegato Guenda Goria.





Guenda Goria ospedale: “Mi devono operare d’urgenza”

Poi, sempre dall’ospedale, Guenda Goria ha spiegato nel dettaglio cosa le è successo. In lacrime: “Sono stata male improvvisamente ho avuto questi forti dolori e sono svenuta. Ero al bar. Sapete che stiamo provando ad avere un figlio ma non avevo alcun sintomo di gravidanza. Improvvisamente ho avuto questa emorragia, questo mal di pancia fortissimo e sono sbiancata e nel giro di pochi secondi mi sono accasciata a terra”.

“Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare. Sono preoccupata perché questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba… Sono sotto controllo perché altre emorragie potrebbero creare dei danni veri alla mia vita e alla mia salute e quindi la notte sarà un po’ ansiosa”, ha continuato Guenda Goria che per le misure anti Covid è da sola in ospedale.

Il fidanzato di Guenda Goria, Mirko Gancitano, così come la sua mamma Maria Teresa Ruta, sono comunque con lei anche se non fisicamente. L’ex Secchione de La Pupa e il Secchione Show è anche intervenuto su Instagram con questo messaggio: “Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza. Dobbiamo ancora capire bene delle cose, siamo accanto a Guenda con tutto l’amore del mondo. Appena potremo vi diremo. Grazie mille”.

