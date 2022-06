“Siete dei vigliacchi”. Guenda Goria è una furia: “Questo non me lo potete fare”

Guenda Goria in difesa di Dayane Mello. Una vicenda che in molti hanno seguito attraverso gli annunci sui social lanciati dalla modella brasiliana. Dayane Mello, infatti, avrebbe esposto denuncia contro gli hater e la figlia di Maria Teresa Ruta non poteva che dire la sua a riguardo.

Guenda Goria, il duro sfogo a sostegno di una brutta vicenda. Dayane Mello, la denuncia contro gli hater: “Devo denunciare delle persone che continuano a fare gli hater, cattiveria su di me, su tanti argomenti. Prendo un provvedimento, continuano a distruggermi, oppure a sentirsi nel diritto di scegliere qualsiasi cosa che riguarda la mia vita. Devo prendere il provvedimento contro le persone che invadono la mia sfera personale”. (Guenda Goria, quel dolore mai confessato).





Guenda Goria, il duro sfogo: “Siete dei vigliacchi”

Guenda Goria a favore di Dayane Mello: “Mi chiedete che rapporto ho con lei”, esordisce l’ex gieffina: “Molto bello, e tra l’altro voglio esprimere la mia solidarietà nei confronti delle denunce che sta facendo contro degli haters”, ha fatto sapere a tutti in merito alla vicenda della denuncia esposta da Dayane Mello.

“Penso che debbano prendersi realmente la responsabilità delle parole che usano, perchè le parole hanno un peso e feriscono”, sottolinea consapevole che vicende simili non passano di certo inosservate anche nella vita di un vip alle prese con la notorietà.

“Oltre a essere delle grandissime e brutte persone siete anche dei vigliacchi, non si fa, soprattutto da dietro uno schermo, abbiate il coraggio di dire le cose in faccia”, ha poi concluso Guenda Goria senza troppi giri di parole. Fatti certamente spiacevoli per Dayane Mello che però trova conforto grazie al sostegno di fan e di amiche.

