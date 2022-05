“Cosa mi ha fatto mia madre”. Guenda Goria, quel dolore mai confessato su Maria Teresa Ruta

Guenda Goria ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone non risparmia critiche alla madre, ospite come lei in studio. Nei mesi scorsi la bionda ex gieffina aveva raccontato della sua malattia. “Ciao a tutti amici, ci tengo oggi a parlarvi di una piccola battaglia che ho scoperto da non molto tempo di dover portare avanti che è l’endometriosi. Può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità e varie forme tumorali”.



“Per diversi mesi ho avuto sintomi riconducibili alla patologia, ma li ho sottovalutati pensando si trattasse solamente di stress”. Dunque la scelta di aver deciso di parlarne anche per sensibilizzare le donne: “Ho scoperto tutto, e ho deciso di condividere con voi questa mia battaglia per sensibilizzare le donne” aveva raccontato Guenda Goria. Una battaglia in cui è stata sostenuta anche dalla mamma. Con la quale oggi è stata ospite da Serena Bortone.

Tanti i temi trattati: “Mamma è una donna che ha sempre avuto a cuore la sua felicità e la felicità degli altri. Una donna molto generosa che dà tanto amore, ma è anche una donna che ha sempre ben presente qual è la sua realizzazione. Una donna forte, indipendente. Ha sempre cercato di conciliare i suoi interesse con quelli degli altri”.



Un ritratto generoso, che però ha i suoi lati scuri: “Quello che secondo me non ha saputo fare è fare un passo indietro per dare priorità ai figli e alle loro esigenze. I figli anche quando sono autonomi e indipendenti dicono ‘io non ho bisogno di niente’, ma la verità è che abbiamo sempre bisogno. Io ancora oggi le chiedo dei consigli e i suoi consigli sono preziosi”.



“Poi si è innamorata perdutamente e io ho sofferto un po’ la sindrome dell’abbandono, anche perché c’era già mio padre che se n’era andato dopo la separazione”. Acqua passata, su cui si erano già chiarite, ma che ancora oggi Guenda non dimentica. Le critiche alla due non sono mancate: “Dopo l’immensa Monica Vitti, ospitare queste due è solo una grande caduta di stile sempre gli stessi due o tre argomenti stupidi che già ci avevano frantumato al GF”.

