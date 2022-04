C’è grande attesa per l’appuntamento numero 6 con ‘La pupa e il secchione’. Barbara D’Urso cercherà di dare il meglio di sé per rendere la puntata molto accattivante e respingere con forza le brutte voci circolate su di lei in questi giorni, che la darebbero a rischio disoccupazione da Mediaset, come sottolineato dal sito ‘Gossip e Tv’, nel caso in cui il reality show e ‘Pomeriggio Cinque’ non migliorassero i rispettivi ascolti televisivi. E coloro che arriveranno nella serata del 19 aprile sono più che promettenti.

Fuori da ‘La pupa e il secchione’ è emersa invece un’indiscrezione bomba su Elena Morali. A sganciarla il sito ‘Dagospia’. Lei sarebbe stata mollata da Luigi Favoloso, che avrebbe preso la decisione di non vivere più insieme a lei. I problemi sarebbero nati proprio per colpa della partecipazione della giovane a ‘La pupa e il secchione’ e l’ex di Nina Moric avrebbe deciso di intraprendere questa strada. Ma c’è da dire che non ci sono state finora conferme ufficiali su questa vicenda.





La pupa e il secchione, arrivano tre volti ex GF Vip

Innanzitutto, è stato confermato che a ‘La pupa e il secchione’ ci sarà il ritorno di Paola Caruso. Ricordiamo che l’ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ è stata squalificata per la furibonda lite con Mila Suarez, che le è costato l’addio al programma. Ma ci saranno anche altri tre volti molto importanti e conosciuti. Si tratta per la precisione di ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’, i quali irromperanno nel reality show per motivazioni differenti. E vedremo cosa combineranno e se saranno apprezzati dal pubblico.

A ‘La pupa e il secchione’ avremo anche Luca Onestini. L’obiettivo del giovane è quello di fare una meravigliosa sorpresa al fratello Gianmarco Onestini. Quindi, sicuramente non mancheranno le emozioni. Poi sarà la volta pure dell’approdo di Alessia Macari, il cui voto sarà sommato a quelli della giuria. Infine, ci sarà anche la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, Guenda Goria, che potrà incontrare il suo fidanzato Mirko Gancitano, con il quale ha festeggiato da poco un anno di amore.

Siete pronti per stasera? A #LaPupaEilSecchioneShow ci saranno due incontri molto speciali… E uno riguarda il vostro amatissimo Gianmarco, che rivedrà il fratello Luca… E poi, e poi, e poi… pic.twitter.com/3vHpGyQfmn — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 19, 2022

Per quanto riguarda invece Barbara D’Urso, non sarebbe l’unica a rischio ‘licenziamento’. Anche su Ilary Blasi sono circolate voci tutt’altro che positive. Infatti, ‘L’Isola dei Famosi’ non sta riscuotendo successi straordinari e le sue precedenti esperienze come conduttrice di ‘Star in the Star’, ‘Eurogames’ e ‘Summer Festival’ sono state deludenti sotto il punto di vista degli ascolti televisivi.

“Ma perché è successo?”. La pupa e il secchione: Elena Morali, la brutta notizia su Luigi Favoloso