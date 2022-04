Colpo di scena su Elena Morali, che sta partecipando al programma ‘La pupa e il secchione’. Le ultime voci su di lei sono davvero clamorose e lei ovviamente ne è ancora all’oscuro. La vicenda riguarda infatti qualcosa che starebbe succedendo all’esterno del reality show di Barbara D’Urso. Quando lo verrà a sapere, se ovviamente dovesse esserci la conferma ufficiale, potrebbe davvero restare sbalordita e chissà se avrà ancora stimoli per proseguire questa sua esperienza televisiva.

Prima di dirvi tutto su Elena Morali, in queste ore c’è anche stata la replica di Paola Caruso alla sua squalifica: “L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia, disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio-culturale. Mentre l’aggressività mira all’autoprotezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro. L’aggressività a cui avete assistito ieri sera e di cui comunque mi scuso ancora una volta nasce da un istinto di autodifesa”.





Elena Morali, la voce: “Lasciata da Luigi Favoloso”

A sganciare la bomba su Elena Morali ci ha pensato il sito ‘Dagospia’. Che si è soffermato non solo su di lei, ma anche sul suo partner Luigi Favoloso. Quest’ultimo avrebbe infatti preso una decisione clamorosa e inaspettata, che stravolgerebbe la vita di entrambi. Il giornalista Alberto Dandolo ha parlato di “sano gossip trash” e poi è entrato nei dettagli. Quello che avrebbe fatto Favoloso non se lo aspettava veramente nessuno, ma andiamo a vedere cosa sarebbe accaduto in queste ore.

Stando a ‘Dagospia’, Elena Morali sarebbe stata mollata da Luigi Favoloso, che avrebbe preso la decisione di non vivere più insieme a lei. I problemi sarebbero nati proprio per colpa della partecipazione della giovane a ‘La pupa e il secchione’ e l’ex di Nina Moric avrebbe deciso di intraprendere questa strada. Si resta in attesa di saperne di più, ma ciò che sembra certo è che lei non sarebbe ancora stata informata, quindi le prossime ore o i prossimi giorni si riveleranno importanti.

Recentemente, in un filmato Elena Morali e Aristide Malnati si sono mostrati complici e affettuosi nelle faccende quotidiane e tra un allenamento e una intensa seduta di studio si sono concessi pure un bacio a stampo. Elena Morali a casa ha un fidanzato, da due anni per giunta. E chissà se proprio questo episodio non sia stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

“Si sono baciati”. La pupa e il secchione, passione tra i concorrenti. Il compagno di lei da casa vede tutto