Abbiamo già raccontato quello che è successo durante la quarta puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022. Risate, pianti per le eliminazioni e qualche scontro. Ma c’è una cosa che ha lasciato di stucco praticamente tutti. Si tratta di un momento, un evento velocissimo che però ha sconvolto molti, soprattutto i diretti interessati. Prima di arrivarci dobbiamo necessariamente parlare di un legame speciale che si è instaurato in villa tra Elena Morali e Aristide Malnati. La nuova pupa, ha preso il posto di Flavia Vento, che ha deciso di abbandonare il reality show dopo pochi giorni di permanenza.

Naturalmente il secchione è stato ben contento di questo rimpiazzo e con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha subito creato un rapporto molto… intenso, per così dire. Ma cosa è successo che ha lasciato il pubblico di sasso? C’è stato un bacio. Sì, avete capito bene. Un video proposto dalla padrona di casa Barbara D’Urso ha rivelato un avvicinamento un po’ troppo hot. Nel filmato Elena Morali e Aristide Malnati si sono mostrati complici e affettuosi nelle faccende quotidiane e tra un allenamento e una intensa seduta di studio si sono concessi pure un bacio a stampo.





Elena Morali e Aristide Malnati, il bacio e la reazione di Favoloso

Ma c’è un problema di fondo: anche se fa la parte della Pupa, Elena Morali a casa ha un fidanzato, da due anni per giunta. Pariamo di un altro principe del gossip: Luigi Mario Favoloso. E proprio l’ex di Nina Moric, sembra non aver molto condiviso questo gesto di pura goliardia. Nei giorni scorsi, tra l’altro, l’uomo ha dichiarato apertamente di non apprezzare la partecipazione della Morali al reality.

Ora, dopo il bacio, ha deciso di mettere qualche puntino sulle i: “Nonostante gli ex di Elena Morali siano più simili ad Aristide che a me, non ho nemmeno l’1% di gelosia su questa cosa. Evitate messaggi stupidi. Sono molto felice che Elena possa passare del tempo, confrontarsi e imparare da una persona culturalmente sopra la media come lui”.

E ancora il compagno di Elena Morali: “Appezzo e stimo Aristide da quando ha fatto il GF Vip. Spero di avere l’opportunità di conoscerlo anche io. Sono poche le persone che hanno così tanto da insegnare. Se proprio non riesce a tenere a bada quelle dolci labbrine potrei sempre presentargli mia madre che ha 50 anni, è single e dopo mio padre ha incontrato solo casi umani. Dopo tanta sofferenza meriterebbe un uomo come lui”.

“Siete voi la coppia eliminata”. La pupa e il secchione, l’annuncio di Barbara D’Urso e le lacrime dei concorrenti