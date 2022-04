“Siete voi la coppia eliminata”. La pupa e il secchione, l’annuncio di Barbara D’Urso e le lacrime dei concorrenti

Grande puntata, la quarta, de La pupa e il Secchione show. La padrona di casa Barbara D’Urso ha dovuto destreggiarsi tra mille avvenimenti, più e meno intensi. Tanto per cominciare, Alessandro è stato costretto a scegliere tra Emy e Asia. Il giovane alla fine ha scelto la prima. Per salvarsi la Valente ha così sfidato un’altra pupa. La scelta è ricaduta su Mila Suarez: le due si sono sfidate in una prova quiz e ad avere la peggio è stata la modella marocchina. Poco dopo, Asia Valente ha rubato il secchione Mirko Gancitano a Mila.

C’è da dire tuttavia che non è stata eliminata definitivamente da La Pupa e il Secchione: resta in gioco nei panni di pupa insidiosa. Da quello che si capisce, il compito della Suarez sarà quella di restare in villa e fare di tutto per rubare un secchione ad un’altra ragazza. Ma andiamo alle cose più intense: Ivan Vettoretto e Nicole Di Mario sono i nuovi eliminati de La Pupa e il Secchione Show 2022. La coppia è stata la più nominata dagli altri concorrenti e i due sono stati costretti a sfidare al bagno di cultura Aristide Malnati e Elena Morali, che hanno ottenuto l’ultimo posto in classifica.





La pupa e il Secchione, ecco chi è stato eliminato

Momento di tristezza a La pupa e il Secchione dopo l’eliminazione di Nicole: in lacrime Denis Dosio e Marialaura De Vitis. Entrambi avevano instaurato un ottimo legame con la ragazza. Poi è finalmente entrata Paola Caruso. Tra le prime del cast ad essere annunciata, è stata costretta a ritardare il suo ingresso per via di alcuni problemi di salute. Come avevamo già detto, l’ex Bonas di Avanti un altro è affiancata dal secchione Edoardo Baletti.

Tuttavia c’è un piccolo cambiamento: la nuova coppia avrà un supervisore: Nicolò Scalfi. Il giovane, appena uscito, si è guadagnato un nuovo ruolo nella trasmissione dopo l’eliminazione della puntata precedente de La pupa e il Secchione. A chiederlo a gran voce era stata Vera Miales, che aveva chiesto di lasciare in gioco il suo secchione penalizzato dalle sue dinamiche esterne.

Quasi al termine de La pupa e il Secchione, c’è stato un altro collegamento con Flavia Vento, che ha abbandonato la trasmissione dopo pochi giorni di permanenza. Per giustificare il suo allontanamento, la Vento si è limitata a dire che è successa una cosa gravissima. Solo questo.

“Falsa come Giuda”. La Pupa e il Secchione, arriva Alex Belli e succede di tutto