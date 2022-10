Grande spazio nella seconda parte di Pomeriggio 5 al caso Marco Bellavia, che ha creato il caos al GF Vip 7. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha abbandonato il gioco dopo aver manifestato una serie di problematiche di salute mentale. Ma il gruppo lo ha isolato e verso di lui ha mostrato poca empatia. Su tutti ne hanno pagato le spese Ginevra Lamborghini che è stata squalificata e Giovanni Ciacci che è stato eliminato a seguito di un televoto flash. Da giorni sui social non si parla d’altro e in molti hanno chiesto al GF Vip provvedimenti esemplari.

La risposta della produzione non si è fatta attendere e quasi tutta la puntata del reality di lunedì 3 ottobre è stata dedicata al caso Marco Bellavia. L’ex conduttore è tornato a farsi vedere sui social in compagnia del figlio e ha inviato una lettera ai suoi ex compagni di viaggio. Non giudico nessuno, il giudizio spetta solo a Dio e alle vostre conoscenze. Ma presto tornerò a guardarvi negli occhi. Non c’è bisogno di fuggire dalla Casa, non c’è bisogno di rimanere nella Casa indifferenti, come qualcuno di voi ha fatto: c’è bisogno di dialogare. Vi abbraccio. Marco”. Alfonso Signorini poi ha annunciato che Marco presto tornerà, non riprenderà il gioco ma incontrerà gli altri concorrenti nella Casa e sarà in studio.

Pomeriggio 5 Barbara D’Urso zittisce Guenda Goria

A Pomeriggio 5 il tema è stato molto dibattuto da Barbara D’Urso e dai suoi ospiti. Tra loro, Guenda Goria ha condannato il comportamento dei concorrenti del GF Vip e successivamente ha però fatto notare che bisogna capire cosa c’è dietro il bullismo. La ragazza ha infatti dichiarato che spesso i bulli hanno sofferto molto in passato e quindi invece di essere maggiormente sensibili sono diventati a loro volta carnefici: “Spesso sono stati stigmatizzati in passato e invece di aprire il loro cuore l’hanno chiuso ermeticamente comportandosi in questo modo…”.

Una frase che ha creato il caos in studio. Barbara D’Urso ha contestato quanto affermato da Guenda Goria spiegando che non è mai una giustificazione bullizzare se in passato si è stati vittime: “Guenda scusami se intervengo…Purtroppo il fatto di dire che uno ha sofferto allora è giustificabile anche no…Nessuno che è stato bullizzato allora può bulizzare a sua volta…”. Anche se Guenda Goria ha provato a spiegare il suo concetto, Barbara D’Urso è rimasta della sua opinione.

Poi ha preso la parola Arianna David, che a sua volta ha criticato Guenda Goria dicendo che se dice così sta facendo passare semplicemente un messaggio del tutto sbagliato: “Non sono d’accordo nemmeno io…Guenda scusami, ma se dici questo fai passare un messaggio assolutamente sbagliato…Ragione Guenda…”. Arianna David ha quindi tagliato corto, dichiarando di non credere ci sia bisogno di interpretare gli atteggiamenti dei concorrenti: “Hanno sbagliato e basta!”.