Puntata molto difficile per Barbara D’Urso nella giornata di lunedì 3 ottobre. Durante Pomeriggio Cinque ha avuto un collegamento con un ospite, che ha iniziato a raccontare cose davvero molto forti e che l’hanno letteralmente sconvolta. Infatti, parlando apertamente con lui e con il pubblico da casa, ha ammesso di essere seriamente in difficoltà perché mai si sarebbe aspettata di dover ascoltare quelle frasi. Una rivelazione che l’ha fatta rimanere senza parole e ha subito detto che si augura siano non veritiere.

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha infatti esclamato: “A parte il fatto Paolo che stai dicendo cose di una gravità assurda, orribili. Ovviamente ti prendi tutte le responsabilità di ciò che stai dicendo. Io non ci posso credere”. Ma poi le sue dichiarazioni sono andate oltre ed è arrivata anche al punto di chiedere scusa ai telespettatori, che saranno apparsi increduli proprio come lei di fronte a quelle dichiarazioni che hanno lasciato effettivamente una sensazione strana addosso al pubblico da casa.

Barbara D’Urso sconvolta a Pomeriggio Cinque per le parole di un ospite

L’ospite in questione aveva detto a Barbara D’Urso, prima che lei facesse quelle affermazioni a Pomeriggio Cinque: “Questa ragazza era segregata in casa. Il fratello picchiava Marzia, che si doveva prostituire. La picchiavano per i soldi, fratello e sorella. La picchiava il fratello e sono intervenuto. Un giorno è poi scappata di casa e l’hanno ripresa alla stazione e l’hanno picchiata lì. Poi l’hanno segregata”. Il riferimento è a Marzia Capezzuti, una giovane che ha fatto perdere le sue tracce.

E poi Barbara D’Urso ha aggiunto: “Per me è stato un pomeriggio un po’ forte, diciamo. Devo riprendermi. Non mi aspettavo onestamente tutte queste cose, sperando non siano vere. Chiedo scusa ai miei ospiti. Non so se avete ascoltato la diretta che ho fatto prima. Io sono ancora scioccata. Non so se crederci”. Ovviamente nei prossimi giorni sicuramente ci tornerà su su questo argomento, che tanto l’ha turbata dopo quelle confidenze di un uomo che ritiene di aver conosciuto questa ragazza scomparsa.

Marzia Capezzuti è sparita nel nulla nell’estate del 2021 da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Però alcuni vicini di casa hanno poi fatto sapere a Storie Italiane: “Non stava bene mentalmente, non si allontanava dalla zona e non era mai con altre persone esterne alla famiglia. Usciva sempre e solo per commissioni di famiglia, come acquistare le sigarette. L’abbiamo vista fino a gennaio 2022”.