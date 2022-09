Puntata tutt’altro che semplice per Barbara D’Urso quella del 22 settembre di Pomeriggio Cinque. La conduttrice televisiva ha avuto momenti di tensione con un’ospite, anche se si sono mantenuti dei toni civili. Ma la padrona di casa è sembrata parecchio infastidita da un episodio e non ha fatto nulla per celare il suo nervosismo. Quindi, è nata una discussione con l’altra persona, che da parte sua ha fatto valere le proprie ragioni. Il pubblico si è subito fatto una sua idea e si è riversato sul social network Twitter.

Barbara D’Urso, nel corso dell’appuntamento televisivo con Pomeriggio Cinque, è rimasta indispettita dal comportamento di un’ospite vip. Nei giorni scorsi invece aveva espresso tutto il suo dolore per l’alluvione nelle Marche, costata la vita a ben 11 persone: “Sono attonita davanti a queste immagini…Una tragedia enorme…Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marche…#alluvione”. E aveva pubblicato un filmato che aveva mostrato le conseguenze dell’alluvione. Torniamo ora all’attualità.

Leggi anche: “Tragedia enorme”. Barbara D’Urso sconvolta dagli ultimi terribili fatti: “Non riesco a crederci”





Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque battibecco con Emma Bonino

Da alcuni giorni Barbara D’Urso sta dando spazio ai vari politici, che si stanno dando battaglia per avere la supremazia il 25 settembre, quando ci saranno le votazioni per le elezioni politiche. E a Pomeriggio Cinque è andata in scena una nuova puntata dedicata proprio alla politica. Oltre ad aver ospitato il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, in collegamento c’è stata anche un’altra esponente di un altro partito e qui si sono vissuti degli attimi di tensione, conditi da punzecchiature.

L’ospite di Barbara D’Urso era la numero uno di Più Europa, Emma Bonino, che però è intervenuta a Pomeriggio Cinque con alcuni minuti di ritardo. Inizialmente Carmelita ha detto: “C’è qualcuno che parla ancora al microfono. Qualcuno forse non l’ha avvisata che avevamo un tempo ben preciso, poi la trasmissione finisce. La stiamo aspettando già da un bel po’ di tempo, purtroppo sono rimasti pochi minuti e le domande che avrei voluto farle erano tantissime. Vado subito alla prima, se mi sente, vero?”.

Ma si stanno palesemente sul c…. entrambe. Sto male #Pomeriggio5 — Anna (@Anna08437366) September 22, 2022

La Bonino ha risposto: “Sì, la sento. Ma il dono dell’ubiquità non ce l’ho”. A quel punto Barbara D’Urso ha affermato: “Noi non abbiamo il dono di fare una trasmissione che vada avanti fino alle 22. Abbiamo tanta pubblicità e ne siamo felici”. Al termine ha detto: “La devo salutare senatrice”. E la leader di Più Europa: “Anche io”. Gli utenti subito scatenati: “Si stanno palesemente sul ca***”, “Non hanno simpatia reciproca”.