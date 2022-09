“Tragedia enorme”. Barbara D’Urso sconvolta dagli ultimi terribili fatti: “Non riesco a crederci”

Barbara D’Urso è letteralmente sotto choc per una tragedia che ha coinvolto l’Italia in queste ore. Tutti stanno seguendo con grande apprensione ciò che sta succedendo in un territorio della nostra Penisola, duramente colpito da un evento tanto imprevedibile quanto disastroso. Purtroppo ci sono tanti morti, feriti e danni un po’ ovunque e anche la conduttrice televisiva non poteva restare in silenzio davanti a questo dramma. E ha voluto esprimere tutto il suo dolore per gli ultimi avvenimenti.

Dunque, Barbara D’Urso non riesce a credere di aver dovuto vedere quelle immagini, così come milioni di italiani. Lo choc è generale per una tragedia che nessuno si attendeva. “Ridicola”, “Che tristezza”, “Ma dove vai vestita così”, “Ma ci si può conciare così alla sua età?”, si legge invece (e sono solo alcuni) tra i commenti di critiche lasciati sotto l’ultimo post Instagram di Barbara D’Urso. Tutta colpa del look ‘texano’ sfoggiato. Per molti non è adatto alla sua età, cioè 65 anni. Ma vediamo ora su cosa si è soffermata.





Barbara D’Urso sotto choc per la tragedia nelle Marche

Una regione italiana, le Marche, è stata letteralmente travolta da una incredibile alluvione, che ha lasciato dietro di sé morti e devastazione. Barbara D’Urso ha assistito impietrita e sotto choc a questo evento atmosferico estremo e la tragedia che si è presentata durante e dopo il fortissimo maltempo ha lasciato tutti angosciati. I soccorritori continuano a lavorare incessantemente per provare a far ritornare piano piano la situazione alla normalità. Ma ovviamente la situazione è ancora molto grave.

Le Marche sono state colpite da un’alluvione pazzesca e in particolare è stata la provincia di Ancona la più colpita. Al momento ci sarebbero 11 morti, 50 feriti, 4 dispersi tra cui due bambini e centinaia di persone che sono state sfollate dalle loro abitazioni. Barbara D’Urso ha commentato così l’accaduto: “Sono attonita davanti a queste immagini…Una tragedia enorme…Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marche…#alluvione”. E ha pubblicato un filmato che ha mostrato le conseguenze dell’alluvione.

Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme… Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marche… #alluvione

pic.twitter.com/zT7azMrrGQ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 16, 2022

E il Consiglio dei Ministri ha disposto lo stato di emergenza nelle Marche proprio per la pesante alluvione. Sono 300 i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per mettere tutto e tutti in sicurezza. E c’è stata anche tanta rabbia da parte dei sindaci dei comuni coinvolti: “Non abbiamo ricevuto nessuna allerta”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno espresso vicinanza.

“Che Dio ci aiuti”. Alluvione Marche, sale il bilancio delle vittime. Corsa contro il tempo