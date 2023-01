“Cosa faccio qui dentro”. GF Vip, Oriana Marzoli l’ha detto: confessione bomba per il pubblico

Dal suo ingresso tante dinamiche sono cambiate in casa. Oriana Marzoli si trova al GF Vip ormai da due mesi e ha caratterizzato tante situazioni che si sono venute a creare nel loft più spiato d’Italia. Poco dopo il suo ingresso è iniziato il flirt con Antonino Spinalbese: i due più volti sono finiti sotto le coperte e hanno cercato di coprire i loro momenti di intimità. Poi all’improvviso la situazione è precipitata quando, in un momento di debolezza, l’hai stylist ha confessato che sentiva la mancanza della figlia.

La risposta di Oriana Marzoli è stata infelice: “Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane”. Immediatamente si è resa conto della gaffe, ma Antonino Spinalbese ha preferito troncare di netto la storia che stava nascendo. Lei si è scusata e si è giustificata dicendo che stava provando a tirarlo su di morale, ma le sue spiegazioni non hanno fatto tornare sui suoi passi Antonino.

GF Vip, Oriana Marzoli lo dice a Davide Donadei: “Qui fingo”

Poi c’è stato l’interesse da parte dell’influencer venezuelana nei confronti di Daniele Dal Moro. Lo ha detto lei stessa nel corso di una chiacchierata con Nicole Murgia, l’attrice 29enne sorella del calciatore Alessandro Murgia da poco entrata al GF Vip. Oriana ha confidato queste parole alla nuova coinquilina: “Stavo conoscendo tutti e due, in quel momento non mi andava di scegliere, mi ero appena lasciata con il mio ex fidanzato”. In sostanza quando è entrata è rimasta subito colpita anche da Daniele Dal Moro.

Nelle ultime ore Oriana Marzoli si è confessata con Davide Donadei (anche lui da poco entrato al GF Vip). E a precisa domanda è arrivata la risposta spiazzante dell’influencer. “E dimmi un po’, chi è che ha davvero il cuore di Oriana Marzoli?”, chiede Donadei e ammette che l’unico uomo che le ha ‘rubato il cuore’ è il suo ex fidanzato: “Chi è che ha rubato il mio cuore? Nessuno, in questa casa del cavolo proprio nessuno. Sai chi è l’unico? Il mio ex, ha ancora il mio cuore. Però vado avanti, poi faccio finta che mi interessa qualcuno qui dentro, ma non mi interessa nessuno. Anzi, non è che faccio finta, c’è uno che mi piace, ma non voglio”.

Nonostante sembrasse che Oriana Marzoli potesse avere un interesse anche per Luca Onestini, l’ha definito solo un buon amico: “Non posso dire nulla su di te. Tu con me sei sempre stato bravissimo amico, me lo hai dimostrato e questo lo apprezzo non sai quanto. Tu sei il mio pilastro qui dentro. Io non voglio che cambi il nostro rapporto di amicizia. Non voglio che cambia questo legame. Sei il mio partner in crime un ottimo amico. Ti ringrazio tanto per come mi stai vicino. E non voglio che tu ti senta in colpa se io sto male in un momento. Spero che tu mi stia capendo”.