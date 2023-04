Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7 e si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro. Come da regolamento la metà, 50 mila euro, sono da destinare a un’associazione o ente di beneficenza. Gli altri 50mila sono a disposizione dell’influncer triestina che nelle lunghe settimane all’interno della Casa ha vissuto tanti momenti belli e divertenti, come il feeling con Luca Onestini e l’amicizia con Antonella Fiordelisi.

Ma anche momenti brutti. Soprattutto nella fase finale il clima nel loft di Cinecittà era diventato pesante. Da una parte gli Spartani, dall’altra lei, l’unica rimasta dei Persiani. Oltre alle differenze di carattere e antipatie ha pesato anche l’aspetto strategico e la voglia di vincere: per cui contro Nikita sono state dette e fatte cose non tanto piacevoli. Ma lei, alla fine, ha vinto superando tutto e tutti. E ora si gode la vittoria.

Ecco cosa farà Nikita Pelizon con il premio vinto al GF Vip

Nikita Pelizon, fresca vincitrice del reality di Alfonso Signorini, ha rilasciato un’intervista al popolare magazine “Tv Sorrisi e Canzoni” e ha svelato cosa intende fare con i soldi vinti al termine della lunga esperienza. Sicuramente una parte, la metà per la precisione, andrà ad un’associazione che si occupa di ambiente.

Per quanto riguarda, invece, l’altra metà l’influencer ha dichiarato: “Ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali“. Dunque resta il mistero. Chissà, magari nei prossimi mesi ne sapremo di più. Nikita Pelizon ha parlato anche d’altro. Come ad esempio dei rapporti stretti con gli altri protagonisti. Uno su tutti, il legame con Alfonso Signorini: “Mi ha appoggiato in più circostanze – le parole di Nikita – quando mi sentivo persa. Da una parte c’erano i colori gioiosi, dall’altra il buio e le cose brutte, ma Alfonso è la persona che è riuscita a farmi vedere il lato bello e positivo di quello che stava succedendo nella casa”.

Inoltre Nikita Pelizon ha parlato di un’altra questione. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi c’è chi ha notato l’assenza dei concorrenti del GF Vip a Verissimo. Tante le teorie a riguardo, questo è il pensiero della vincitrice: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no” ha scritto rispondendo a un follower che gli chiedeva cosa ne pensasse della mancata ospitata nel talk show di Silvia Toffanin. La vedremo presto?

