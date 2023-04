Il pubblico del GF Vip 7 aspettava da diversi giorni questa reazione di Nikita Pelizon, che adesso è davvero arrivata. La vincitrice del reality show ha praticamente bacchettato l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, sebbene non li abbia nominati direttamente. Ma la sua risposta ad una domanda specifica è stata inequivocabile e potrebbe aprire nuove polemiche, se l’emittente televisiva dovesse rispondere a tono.

L’edizione del GF Vip 7 è stata fortunata per Nikita Pelizon, ma non per i vertici Mediaset, infuriati per ciò che è successo nei sette mesi di reality show. Pier Silvio Berlusconi ha ritenuto che ci fosse troppo trash e troppi atteggiamenti scorretti, infatti proprio nell’ultimo periodo del programma sono anche state disposte due squalifiche, ovvero quelle di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro con un’ammonizione comminata anche ad Edoardo Tavassi. E ora la modella ha detto la sua pubblicamente.

GF Vip 7, Nikita Pelizon polemica con Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Nelle ultime ore colei che ha vinto il GF Vip 7, Nikita Pelizon, ha risposto a tanti quesiti dei suoi ammiratori. Ad esempio ha ovviamente confermato di voler molto bene alle Nikiters, le fan della ragazza, e ha anche promesso di volerle conoscere presto. Inoltre, ha anche confermato di avere un ottimo rapporto con Ginevra Lamborghini: “Le voglio un bene dell’anima. Me la sposo”. E ci sono state novità positive anche nel suo legame con George Ciupilan: “Ho chiarito con lui e ne sono felicissima”.

Lei si è anche soffermata sul suo futuro lavorativo: “Mi piacerebbe molto co-condurre. Ammetto però che ci sono tanti altri progetti in ballo”. Ma la domanda più spinosa è stata la seguente: “Che ne pensi della non ospitata a Verissimo?”. E Nikita ha sganciato la bomba: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no“. Quindi, non ha accettato di essere stata equiparata agli altri suoi ex compagni di avventura e avrebbe voluto quindi prendere parte alla trasmissione di Silvia Toffanin.

Poi a fare rumore è stata anche un’altra sua risposta. Le hanno chiesto: “Credi che la tua vittoria sia un po’ il trionfo dell’educazione e del rispetto?”. E la Pelizon: “Sì e ne sono fiera. Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre”.