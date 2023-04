È passata una settimana dalla fine del GF Vip 7 eppure le polemiche non si fermano; a rinfocolare screzi e probabili nuove reazioni è la vincitrice Nikita Pelizon che si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sui suoi compagni d’avventura. Il trionfo dell’influencer triestina non è stato gradito da tutti. Anzi, sui social sono state molte le voci dissidenti. “Dicono che se la merita la vittoria questa, ma cosa ha fatto? O cosa ha detto?”, scrive un’utente.



Che poi prosegue. “Ma per favore che questa deve ringraziare il Signore che il GF sceglie il vincitore, che se lo sceglieva il pubblico non era neanche dove stava ora”. Un pensiero che sembrava condiviso anche dentro la Casa dove, è questa è una certezza, Nikita Pelizon non ha avuto assolutamente vita facile. I momenti di tensione infatti non sono mancati fino alle fine. Al momento della proclamazione nessuno ha abbracciato Nikita.

GF Vip 7, Nikita Pelizon: “Perché nella casa avevo tutti contro”



Un dettaglio, non di poco conto, che ieri è stato oggetto di una domanda da parte di un fan che le ha chiesto: “Perché fino all’ultimo sono stati così maleducati che nemmeno ti hanno fatto i complimenti, secondo te?”. La risposta di Nikita Pelizon è stata netta e sicuro farà indispettire non poco gli altri concorrenti del GF Vip 7. A cominciare dal gruppo degli Spartani guidati da Oriana Marzoli, poi arrivata seconda.



Spiega Nikita Pelizon: “Secondo me è successo anche fuori perché, secondo me, di base sono stata antipatica. Perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo. O non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo, ma ancora non riuscivano”. E non è finita qui. Perché Nikita rincara la dose con affermazioni ancora più forti.

Nikita Pelizon spiega perché, secondo lei, nessuno si è complimentato dopo la sua vittoria pic.twitter.com/OZqprRknHq — disagiotv (@disagio_tv) April 11, 2023



“Una persona che è diversa e ha le proprie idee, nel mentre è furba e intelligente da comprendere anche quando qualcuno la vuole fregare. È difficile… è difficile quando vuoi vincere e fare un gruppo, benché diverso. Una persona che anziché parlare male tende sempre a vedere i lati positivi delle cose. Tosto… che provochi quando non c’è la provocazione… è tosto”.