Dentro la casa del GF Vip 7 la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non è stata seconda a nessuno e, forse, neppure quella tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha appassionato di più. Vissuta tra alti e bassi, una volta fuori la coppia sembra aver cementificato il suo rapporto arrivando ad essere praticamente inseparabile. Che ci fosse del tenero, e qualcosa di più, era stato chiaro subito dopo la fine del reality quando Daniele Dal Moro era andato a prenderla in macchina fuori dallo studio di Cinecittà.



Studio dove Oriana Marzoli si è conquistata stima e popolarità. “Oriana sei stata ironica, divertente, sincera, leale, unica, sorridente, hai superato infiniti ostacoli in un reality non facile, hai convissuto con persone sconosciute, alcune sono diventate il tuo supporto altre ti hanno ostacolato ma tu tiravi dritto senza farti abbattere, pochi ne sarebbero stati capaci, ti amiamo proprio per tutto ciò che ci hai regalato! Ci manchi già”. Scrive un fan a margine di un post della gieffina.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: video in camera da letto



“E ora – continua il post – In bocca al lupo con Daniele”. Tra i due le cose vanno a gonfie vele. Solo pochi giorni fa l’ex Uomini e Donne aveva fatto una sorpresa alla bella venezuelana. Aveva pensato di regalare alla seconda classificata del GF Vip 7 un mazzo composto da 18 rose, come 18 sono stati i giorni che Oriana è rimasta in Casa dopo l’uscita di Daniele. Inutile sottolineare lo stupore generale davanti al gesto di Daniele, davanti a cui anche Oriana è rimasta piacevolmente colpita.



I due, dalla fine del reality ad oggi, non sembrano avere alcuna intenzione di vivere l’uno lontano dall’altra. Anzi. Nelle scorse ora una storia di Daniele Dal Moro li immortale insieme in una camera d’albergo. Scrive Novella 2000 come: “Daniele si è infatti divertito a riprendere la sua fidanzata in un momento privato in albergo”, dove si vede Oriana svestita.



“Fatti vedere bebe”, le dice Daniele. E Oriana: ““Così? Tutta nuda? Ma stai scherzando?”. “Fammi un piccolo regalino”, Daniele. Un momento particolare della loro vita quotidiana post GF Vip che ha fatto impazzire i tanti fan della coppia ormai lanciatissima per la sua nuova vita insieme.