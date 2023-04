Oriana Marzoli, il gesto di Daniele Dal Moro. Un’esperienza televisiva che ha reso la modella venezuelana una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 7: Oriana si è qualificata al secondo posto sul podio conquistando l’affetto del pubblico italiano dopo 197 giorni trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia. A reality show concluso, per i concorrenti è giunto però il momento di tornare alla vita quotidiana e rituffarsi tra le braccia degli affetti più cari, nel caso di Oriana, in quelle di Daniele Dal Moro.

Il gesto di Daniele Dal Moro per Oriana Marzoli dopo il GF Vip 7. Anche per Oriana è giunto il momento di rituffarsi nei ritmi della vita quotidiana, e se con Daniele Dal Moro al suo fianco, è tutto ancora più intenso. Infatti anche l’ex gieffino, dal canto suo, sta facendo davvero di tutto per corteggiare la modella. Una prova di questo? Il regalo con un significato decisamente importante che la dice molto lunga: Daniele ha deciso di attendere così la sua Oriana e lasciarla letteralmente senza parole.

Il gesto di Daniele Dal Moro per Oriana Marzoli dopo il GF Vip 7: il video del momento

Infatti Daniele Dal Moro ha ben pensato di regalare alla seconda classificata del GF Vip 7 un mazzo composto da 18 rose, come 18 sono stati i giorni che Oriana è rimasta in Casa dopo l’uscita di Daniele. Inutile sottolineare lo stupore generale davanti al gesto di Daniele, davanti a cui anche Oriana è rimasta piacevolmente colpita. I due, dalla fine del reality ad oggi, non sembrano avere alcuna intenzione di vivere l’uno lontano dall’altra. E poi via libera a cenette romantiche per le vie della Capitale, ma anche uscite di gruppo e notti di tenerezze ed effusioni.

Oltre questo scenario da sogno, Oriana Marzoli ha anche preso parte ad alcune cene in gruppo, come quelle condivise con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, a cui si sono aggiunti anche Giaele De Donà, insieme al marito Bradford Beck ed al fratello Matthias. E la sorpresa di Daniele Dal Moro pensata per Oriana è stata consegnata personalmente all’uscita dal ristorante, probabilmente anche grazie alla complicità di Giaele.

E per restare sempre in tema di questioni di cuore, nelle ultime ore i fan sono letteralmente impazziti nell’apprendere sui social che Oriana e Daniele hanno deciso di allontanarsi per qualche giorno dall’Italia per raggiungere la Francia, e più precisamente Parigi. Dagli ultimi aggiornamenti i fan hanno appreso che l’hotel in cui stanno alloggiando è decisamente di loro gusto: “In questi giorni alloggeremo in questo fantastico hotel. Ma quanto è bella la stanza”, ha commentato l’ex gieffina. Ora tutti attendono i dettagli e le foto del primo viaggio di coppia dopo il GF Vip 7.