Sta continuando a succedere di tutto, nonostante il GF Vip 7 sia ormai giunto alla sua conclusione con la vittoria di Nikita Pelizon. Vi abbiamo parlato in questi giorni di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che sono sempre più vicini. Ora hanno fatto un ulteriore passo in avanti nella loro relazione, ma Wilma Goich sembra proprio non averla presa benissimo. Alcuni utenti si sono resi conto di un gesto clamoroso della cantante, che era diventata molto amica dell’ex protagonista di Uomini e Donne.

Ora che il programma è finito, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ci stanno provando seriamente e possiamo parlare di vera e propria coppia. Wilma Goich, sebbene abbia smentito anche recentemente di essersi innamorata del ragazzo, ha fatto qualcosa di inaspettato e che fa venire tanti dubbi ai fan dell’ex di Martina Nasoni. In particolare, a non farle molto piacere è stato un comportamento intimo avuto dai neo piccioncini, i quali hanno poi immortalato tutto sui social network.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si baciano, la reazione di Wilma Goich

Incredibile la reazione che ha avuto l’artista, la quale si sarebbe infastidita non poco davanti alla visione di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli intenti a baciarsi sulle labbra. Wilma Goich a quel punto ha preso il suo cellulare e ha fatto un gesto molto duro nei confronti dell’ex compagno di avventura. Ad accorgersi di questo fatto sono stati gli Oriele, ovvero i fan della coppia nata al GF Vip 7 e che ha comunque avuto non poche difficoltà prima di far esplodere definitivamente il loro amore.

Gli ammiratori di Daniele e Oriana hanno osservato che Wilma Goich ha tolto il segui a Dal Moro su Instagram. Quindi, non ha più voglia di vedere le sue attività social forse per non soffrire a causa di questa liaison amorosa con la venezuelana. Anche se di lui aveva parlato bene fino a qualche giorno fa, l’assidua presenza della seconda classifica dell’edizione numero sette del GF Vip non le sta facendo piacere. E allora ha preso questa drastica decisione per evitare di assistere a cose che non le vanno a genio.

Gli Oriele sono invece in festa per le foto e i commenti si sprecano, infatti in tanti sono sicuri del fatto che si amano davvero alla follia e ora la speranza è che la loro storia amorosa possa davvero durare il più a lungo possibile.