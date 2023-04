Dopo il GF Vip 7 Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono rivisti e hanno praticamente iniziato una storia d’amore per la gioia dei fan. Nonostante ci fossero stati dei dubbi soprattutto sulle reali intenzioni dell’ex gieffino, una volta finito il reality show si stanno facendo vedere sempre insieme. E ora tutti i loro fan potrebbero rivederli subito protagonisti da un’altra parte. Se arriveranno riscontri, ci sarebbe grandissimo entusiasmo da parte del pubblico, che potrebbe scoprirli in un’altra veste.

Intanto, è successo anche qualcos’altro di significativo ad Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Sui social l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato alcuni video insieme alla spagnola. La colazione a letto e poi una bellissima sorpresa che ha emozionato i fan della coppia. Daniele Dal Moro ha mantenuto la promessa che aveva fatto a Oriana Marzoli: portarla a Verona, la sua città natale. E così è stato. Usciti dalla casa più spiata d’Italia, i due sono partiti per fare visita nella città veneta.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, cosa faranno dopo il GF Vip 7

Si è saputo in queste ore che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro potrebbero condividere un’esperienza indimenticabile. In precedenza si era vociferato di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, pronti a partecipare a questa trasmissione. Ora invece sono l’influencer venezuelana e l’ex Uomini e Donne ad essere finiti al centro dell’attenzione. A riportare questo rumor è stato il sito Blastingnews, ma per ora non abbiamo dichiarazioni ufficiali da parte della nuova coppia.

Oriana e Daniele potrebbero prendere parte a Temptation Island 2023, che ricomincerà la prossima estate dopo lo stop dell’edizione 2022. Filippo Bisciglia potrebbe quindi optare per qualche coppia già conosciuta al pubblico e chissà se alla fine non si incontreranno nuovamente proprio con Antonella e Donnamaria. Il pubblico lo vorrebbe fortemente, dato che si capirebbe subito se questi sentimenti siano davvero così forti o se la liaison amorosa sia destinata a durare un batter d’occhio.

Poche ore fa Daniele ed Oriana hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram una foto di coppia meravigliosa, che ha fatto sognare ad occhi aperti anche Edoardo Donnamaria e Valentina Vignali, che si augurano una lunga durata del loro rapporto.