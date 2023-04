Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno facendo sognare i loro fan. Gli Oriele sono impazziti dopo la fine del Grande Fratello Vip, vinto da Nikita Pelizon. L’influencer di origine venezuelana è arrivata seconda ma la vittoria più grande è stata quella di aver trovato l’amore. Almeno così sembra, perché finita la diretta della finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini Daniele Dal Moro si è presentato in auto per ‘rapire’ Oriana e festeggiare insieme.

A raccontare tutto è stata proprio la 31enne la martedì mattina. Sul suo account Instagram ha pubblicato alcune story in cui è a letto con Daniele Dal Moro. “Sono le 9.15 di mattina e ancora non siamo andati a dormire perché stiamo parlando, ci stiamo abbracciando, ci baciamo. Daniele è tenero. Non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare”, le parole di Oriana Marzoli per Dal Moro.

Leggi anche: “Oriana? È la prima volta che lo dico”. GF 7, Daniele Dal Moro ammette tutto





Daniele Dal Moro ha portato Oriana Marzoli a Verona

“Comunque ragazzi domani vi vorrò ringraziare in un modo più bello. Mi prenderò il mio tempo. Adesso mi so godendo questo momento”, le parole della seconda classificata alla settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Se nella casa del Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro sembrava molto frenato, fuori le cose sono molto diverse e sta trascorrendo questi giorni in compagnia di Oriana Marzoli.

Sempre sui social l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato alcuni video insieme alla spagnola. La colazione a letto e poi una bellissima sorpresa che ha emozionato i fan della coppia. Daniele Dal Moro ha mantenuto la promessa che aveva fatto a Oriana Marzoli: portarla a Verona, la sua città natale. E così è stato. Usciti dalla casa più spiata d’Italia, i due sono partiti per fare visita a Verona, la città degli innamorati.

DDM: "Vorrei che fosse tutta mia…la amo troppo"

Ori: "Sí, ma non io, la città"…



"Tu sei mia e quello che è tuo è mio e quello che è mio è tuo" cit.DDM



Quindi Verona è anke tua Ori…

e voi vi appartenete…❤️❤️#oriele@OrianaGMarzoli pic.twitter.com/vj0xPwhLLp — MissK (@PriaroneDaniela) April 6, 2023

Sui social Daniele Dal Moro ha pubblicato una storia in cui posa insieme a Oriana Marzoli. La geolocalizzazione è Castel San Pietro, un colle che si eleva per qualche centinaio di metri alle spalle del Teatro Romano. Punto di grande interesse turistico della bellissima città veneta. “Finalmente l’ha portata anche qui”, ha commentato un utente su Twitter. “Loro che in 3 giorni hanno paccato: Giaele e Brad per il pranzo, la festa degli Incorvassi, noi stanotte in room”, è un altro commento sulla coppia, che ha voluto trascorrere subito del tempo insieme.