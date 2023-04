GF Vip 7, Daniele Dal Moro parla ancora di Oriana Marzoli dopo che, nelle ore scorse, si era lasciato immortalare da lei dopo una notte passata insieme in hotel. Commenti che aprono la porta a nuovi scenari e che non sono certo i primi ai quali l’ex Uomini e Donne si abbandona. Solo pochi giorni fa aveva raccontato alcuni aspetti di Oriana dopo che lei gli aveva scritto una lettera. “Non pensavo – ha detto Daniele Dal Moro – che Oriana mi avesse scritto una lettera”.



“L o spagnolo? Un po’ lo capisco a forza di stare sempre con lei che lo parlava. Bebè quando prenderà in mano sta roba della room diventerà scema. Oriana è una bambina, non fa male a nessuno… lei batte i piedi, fa rumore non fa altro. Lei urla per gli aerei, ha 31 anni ma è come se ne avesse 6. Lei è fatta così si diverte a essere così, a me viene più difficile”.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro: con Oriana Marzoli colpo di fulmine



“È una tatina… mi sembra di tornare indietro di 10 anni – dice ancora Daniele – Bebè fa tenerezza, alla fine non puoi volerle male e quindi ti passa tutto. Che profumo avevo in casa? Ne avevo tre, uno era quello che piaceva a Bebè… Comunque io lo percepivo in casa che eravate in tanti a sostenermi”. Infine Dal Moro ha concluso con una frase che sa tanto di promessa, mandando in visibilio gli Oriele: “Succederanno cose”.



E le cose sono successe perché Daniele Dal Moro confessa per la prima volta come è nato il suo amore per Oriana Marzoli nella casa del GF Vip 7. “Se è stato un colpo di fulmine quello tra me e Oriana? Dipende cosa intendi per colpo di fulmine… Non lo so… io sono uno di quelli a cui i sentimenti crescono col tempo, sicuramente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì. Ma proprio dai primi 5, 10 minuti”.



Daniele Dal Moro,ha aggiunto che vivere tutto il giorno con una persona, ti dà la possibilità di accelerare il processo di innamoramento: “Poi chiaramente è una cosa che cresce ma è difficile da spiegare. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare comunque ti dà modo di legarci molto in fretta rispetto a ciò a cui una persona è abituata a fare fuori”.