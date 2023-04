Pesante rivelazione su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Elenoire Ferruzzi contro le coppie del GF Vip 7. L’ex gieffina, eliminata dopo una scelta della produzione, ha deciso di dire la sua facendo intendere che non c’è futuro per le coppie nata all’interno del reality. Chiaramente tutti ci vedono un attacco personalissimo a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Come qualcuno ricorderà, la Ferruzzi era pazza per il ragazzo, anche se Daniele non ha mai ricambiato le attenzioni, se non con affetto.

C’è da dire che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, una volta usciti dalla casa, si sono ritrovati. Lui l’ha aspettata fuori con una macchina e poi sono andati via insieme. Nessuno sa dove, ma potrebbe essere facile intuirlo, insomma. Daniele non si è mai concesso troppo all’interno della villetta di Cinecittà, mentre Oriana avrebbe voluto potersi vivere una storia d’amore con lui, sin dai primi istanti insieme.

Pesante rivelazione su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Poi sappiamo come è andata, lui sin da subito le ha fatto capire che non sarebbe stato così facile e alla luce del sole, lei che si butta tra le braccia di Antonino Spianalbese. Il resto è storia della tv. Ora però Elenoire Ferruzzi torna a parlare di questa storia (e di tutte le altre). E lo fa con molta ironia. Sui social un utente ha chiesto ad Elenoire cosa ne pensasse di queste coppie del GF. La sua risposta come dicevamo non è stata molto leggera.

Ha scritto: “Coppie? Il tempo di due foto, qualche servizio fotografico giusto per racimolare un pugno di riso, e poi finisce tutto in una bolla di sapone! È lavoro, e per fortuna ci siete voi che sognate tramite queste pantomime! Fondamentalmente l’essere umano tende sempre a idealizzare negli altri ciò che vorrebbe avere o essere. Vai in qualche parco e osserva le coppie di persone anziane… lì vedrai l’amore”.

Non avrei mai pensato di dirlo, ma sono nella stessa barca di elenoire ferruzzi mi sa. Noi sotto per tipi che non ci vogliono. E vabbè pic.twitter.com/2dlDCQ54RA — Givy💜 (@redmooninGivy) March 27, 2023

Non sappiamo chiaramente quanto in questo suo pensiero ci siano anche le altre coppie del GF Vip, tuttavia il discorso è esteso anche a loro, visto che parla al plurale. Parliamo di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ma anche di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Anche loro sono usciti dalla casa del GF Vip e da questa avventura mano per la mano. Elenoire Ferruzzi pensa che anche loro finiranno presto per lasciarsi tutto alle spalle?

