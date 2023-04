“Aiuto, siete dei pazzi”. GF Vip, aggressione dei Donnalisi a Tavassi e Oriana Marzoli: bodyguard costretti a intervenire (VIDEO)

Grande Fratello Vip 7, delirio dei fan contro Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. Il finale della settima edizione dell’amato e odiato reality di Alfonso Signorini ha riservato parecchie sorprese. Le eliminazioni choc delle ultime settimane hanno sgombrato il campo all’inaspettata vittoria di Nikita Pelizon, l’influencer degli angeli e degli unicorni spesso derisa da una parte dei coinquilini per i suoi modi di fare e la sua genuinità. Derisa sì, ma anche molto amata dal pubblico e da altri vip come Antonella Fiordelisi che ha esultato come se avesse vinto lei.

Ovviamente anche quest’anno si sono creati dei legami di affetto e vicinanza tra i concorrenti, come le storie d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi o quella tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Ma non sono mancati gli scontri, le invidie e le tensioni. Come quelli che hanno portato a creare delle fazioni nella Casa e dei fandom fuori. Uno di questi gruppi, i Donnalisi, si è reso protagonista di alcuni gesti davvero inconsulti nei confronti di alcuni vipponi.

I Donnalisi aggrediscono i Tavassi e Oriana Marzoli

Secondo quanto annunciato da Biagio D’Anelli, ex gieffino nonché esperto di gossip, e confermato da immagini video alcuni Donnalisi, fan di Edoardo Donnarumma e Antonella Fiordelisi, hanno aggredito sia Oriana Marzoli sia la famiglia di Edoardo Tavassi (in due diversi episodi, ndr). Ma andiamo con ordine. Al termine della puntata alcune ragazze si sono avvicinate alla modella venezuelana e le hanno urlato “un beso cariño”, il suo tormentone, per sbeffeggiarla e altre frasi irripetibili.

Un vero caos, tanto che sono dovuti intervenire i bodyguard per allontanarle come dimostrano le immagini video pubblicate dal profilo Instagram ThePipolGossip (le trovate qui sotto). Ma non è finita qui, Guendalina Tavassi ha infatti rivelato nelle sue story di Instagram: “Stanotte abbiamo fatto le cinque poi c’era Edo che voleva andare ad un bar a bere cappuccino e Coca-Zero! Uscendo abbiamo anche incontrato tutti i fan dei Donnalisi che ci hanno aggredito! Un bordello”.

Come se non bastasse sempre Biagio D’Anelli ha riportato la litigata tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: “C’è stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Sì una lite molto accesa tra le due ragazze. Ma voi mi dovete dire a me, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale. Bah, per me una cafonata pazzesca”.

